Tvrdnje američkog lidera su samo pokušaj utjecaja na globalne cijene energije, kazao je glasnogovornik

IRGC demantovao Trumpa: Nema nikakvih razgovora s Amerikancima Tvrdnje američkog lidera su samo pokušaj utjecaja na globalne cijene energije, kazao je glasnogovornik

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) u ponedjeljak je odbacio tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da Washington vodi zakulisne razgovore sa zvaničnicima IRGC-a o pitanjima vezanim za rat nazivajući to lažima, javlja Anadolu.

"Ne vode se nikakvi razgovori između zvaničnika IRGC-a i Amerikanaca", rekao je glasnogovornik Hossein Mohibbi iranskoj novinskoj agenciji Tasnim.

Rekao je da su tvrdnje američkog lidera "laži" i "fantazije rođene iz zabluda i noćnih mora koje su rezultat poraza i očaja u ratu".

Glasnogovornik je dodao da diplomatskim pitanjima upravljaju druge iranske državne institucije i da su izvan nadležnosti IRG-a.

"Prema informacijama koje imamo i izjavama zvaničnika Ministarstva vanjskih poslova, trenutno se ne vode nikakvi razgovori sa Amerikancima - čak ni na tom nivou", rekao je.

"Trumpove fantazije mu neće pomoći na bojnom polju", dodao je, opisujući tvrdnje američkog lidera kao pokušaj utjecaja na globalne cijene energije.

Ranije u ponedjeljak, Trump je novinarima rekao da njegova administracija održava "pozadinsku vezu s IRGC-om".

"Direktno razgovaramo sa zvaničnicima IRGC-a u Iranu", tvrdio je američki predsjednik.