IRGC demantovao Trumpa: Nema nikakvih razgovora s Amerikancima

Rania R.a. Abushamala
17. august 2026.•Ažuriranje: 17. august 2026.
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) u ponedjeljak je odbacio tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da Washington vodi zakulisne razgovore sa zvaničnicima IRGC-a o pitanjima vezanim za rat nazivajući to lažima, javlja Anadolu.
"Ne vode se nikakvi razgovori između zvaničnika IRGC-a i Amerikanaca", rekao je glasnogovornik Hossein Mohibbi iranskoj novinskoj agenciji Tasnim.
Rekao je da su tvrdnje američkog lidera "laži" i "fantazije rođene iz zabluda i noćnih mora koje su rezultat poraza i očaja u ratu".
Glasnogovornik je dodao da diplomatskim pitanjima upravljaju druge iranske državne institucije i da su izvan nadležnosti IRG-a.
"Prema informacijama koje imamo i izjavama zvaničnika Ministarstva vanjskih poslova, trenutno se ne vode nikakvi razgovori sa Amerikancima - čak ni na tom nivou", rekao je.
"Trumpove fantazije mu neće pomoći na bojnom polju", dodao je, opisujući tvrdnje američkog lidera kao pokušaj utjecaja na globalne cijene energije.
Ranije u ponedjeljak, Trump je novinarima rekao da njegova administracija održava "pozadinsku vezu s IRGC-om".
"Direktno razgovaramo sa zvaničnicima IRGC-a u Iranu", tvrdio je američki predsjednik.