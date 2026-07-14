Obećali smo da ćemo omogućiti komercijalne letove i da nećemo otkazati nijednu kartu zbog američkih aviona za točenje goriva, kazao je izraelski ministar saobraćaja

Izrael zabranio slijetanje dodatnih američkih vojnih tankera na aerodrom "Ben Gurion" Obećali smo da ćemo omogućiti komercijalne letove i da nećemo otkazati nijednu kartu zbog američkih aviona za točenje goriva, kazao je izraelski ministar saobraćaja

Izrael je u utorak odlučio zabraniti slijetanje dodatnih američkih aviona za gorivo na aerodrom "Ben Gurion" u blizini Tel Aviva zbog zagušenja na aerodromu, javljaju izraelski mediji, prenosi Anadolu.

"Izraelci su kupili stotine hiljada avionskih karata kako bi letjeli i uživali u svom ljetnom odmoru", rekla je ministrica saobraćaja Miri Regev u izjavi koju prenosi novinski portal "The Times of Israel".

"Obećali smo da ćemo omogućiti komercijalne letove i da nećemo otkazati nijednu kartu zbog američkih aviona za točenje goriva", dodala je.

"Stoga sam dao instrukcije da nećemo dozvoliti nijednom američkom tankeru za dopunu goriva da sleti na aerodrom 'Ben Gurion' preko dogovorenog broja od 20 aviona, a da će preostali avioni sletjeti u baze zračnih snaga."

Izraelska uprava za aerodrome upozorila je da bi, osim ako se više američkih aviona ne ukloni sa aerodroma "Ben Gurion", čak 50.000 karata moglo biti u opasnosti od otkazivanja u narednim sedmicama.



Izraelski državni emiter KAN saopćio je da se u Izraelu nalaze 34 aviona za punjenje gorivom, od kojih su četiri stigla tokom trenutne eskalacije sa Iranom.

Prema istom izvoru, SAD se obavezao da će zadržati samo 20 aviona za punjenje gorivom u Izraelu, bez davanja više detalja.

Američka vojska nije odmah komentarisala izraelsku odluku.

Tenzije su eskalirale između SAD-a i Irana zbog Hormuškog moreuza posljednjih dana, pri čemu su dvije strane razmjenjivale napade uprkos memorandumu o razumijevanju uz posredovanje Pakistana koji ima za cilj okončanje njihovog sukoba i postizanje trajnog mirovnog sporazuma.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da će Washington vjerovatno preuzeti kontrolu nad operacijama u moreuzu i očekuje da će druge zemlje platiti Washingtonu za zaštitu strateškog plovnog puta.

Iranska vojska je obećala da neće dozvoliti da se SAD "miješa" u upravljanje moreuzom.