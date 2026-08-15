Pet osoba ranjeno u pucnjavi na Univerzitetu Virginia

Seyit Şamil Kurt
15. august 2026.•Ažuriranje: 15. august 2026.
Pet osoba ranjeno je u pucnjavi u kojoj je učestvovalo više osumnjičenih na Univerzitetu Virginia u istoimenoj američkoj saveznoj državi, zbog čega je kampus rano u subotu stavljen pod blokadu, objavili su američki mediji.
Policija okruga Chesterfield pronašla je pet osoba s prostrelnim ranama ispred studentskih domova u blizini kompleksa Quad Annexes, javio je NBC Washington.
Sve povrijeđene osobe prevezene su u bolnice. Jedna je u kritičnom stanju, dok su ostale četiri zadobile povrede koje nisu opasne po život.
Univerzitet je saopćio da je u pucnjavi učestvovalo više osumnjičenih te pozvao članove akademske zajednice da izbjegavaju područje dok univerzitetska i okružna policija nastavljaju istragu.
Virginia State University je historijski crnački javni univerzitet u mjestu Ettrick u Virginiji, koji pohađa oko 5.700 studenata.
Pucnjava se dogodila neposredno uoči početka nove akademske godine. Nastava bi trebala početi u ponedjeljak, dok su studentski domovi otvoreni sedmicu ranije.