Više osumnjičenih u bijegu, univerzitetski kampus stavljen pod blokadu, dok je jedna osoba teško povrijeđena

Pet osoba ranjeno u pucnjavi na Univerzitetu Virginia Više osumnjičenih u bijegu, univerzitetski kampus stavljen pod blokadu, dok je jedna osoba teško povrijeđena

Pet osoba ranjeno je u pucnjavi u kojoj je učestvovalo više osumnjičenih na Univerzitetu Virginia u istoimenoj američkoj saveznoj državi, zbog čega je kampus rano u subotu stavljen pod blokadu, objavili su američki mediji.

Policija okruga Chesterfield pronašla je pet osoba s prostrelnim ranama ispred studentskih domova u blizini kompleksa Quad Annexes, javio je NBC Washington.

Sve povrijeđene osobe prevezene su u bolnice. Jedna je u kritičnom stanju, dok su ostale četiri zadobile povrede koje nisu opasne po život.

Univerzitet je saopćio da je u pucnjavi učestvovalo više osumnjičenih te pozvao članove akademske zajednice da izbjegavaju područje dok univerzitetska i okružna policija nastavljaju istragu.

Virginia State University je historijski crnački javni univerzitet u mjestu Ettrick u Virginiji, koji pohađa oko 5.700 studenata.

Pucnjava se dogodila neposredno uoči početka nove akademske godine. Nastava bi trebala početi u ponedjeljak, dok su studentski domovi otvoreni sedmicu ranije.