Iranski vrhovni vođa Ali Khamenei sahranjen u Mašhadu Sahranom okončana sedmodnevna komemoracija kojoj su prisustvovali milioni ljudi širom Irana i Iraka

Ubijeni iranski vrhovni vođa Ali Khamenei sahranjen je u četvrtak u memorijalu Imama Reze u sjeveroistočnom gradu Mašhadu, čime je okončana sedmica komemorativnih manifestacija, javili su iranski državni mediji.

Khamenei je poginuo u američko-izraelskom zračnom napadu u februaru.

Televizija Press TV objavila je da je Khamenei ukopan u molitvenoj dvorani Dar al-Dhikr u sklopu svetišta, nakon što je njegov tabut, u okviru pogrebnih obreda, nošen oko mezara Imama Reze.

Prema navodima televizije, milioni ožalošćenih iz cijelog Irana i regiona učestvovali su u sedmodnevnim ceremonijama prije sahrane.

Prije ukopa, u Mašhadu je ranije u četvrtak klanjan dženaza-namaz za Khameneija.

Prema izvještaju novinske agencije Mehr, hiljade ljudi okupile su se u gradu kako bi prisustvovale završnoj fazi sedmodnevne pogrebne povorke. Dženazu je predvodio Khameneijev sin Mostafa Khamenei.

Izrael i Sjedinjene Američke Države u februaru su izveli zajedničke napade na Iran, u kojima je poginulo više od 3.000 ljudi. Teheran je odgovorio napadima dronovima i projektilima na Izrael i zemlje Zaljeva u kojima se nalaze američki vojni kapaciteti.

Prošlog mjeseca Iran i Sjedinjene Američke Države potpisali su memorandum o razumijevanju uz posredovanje Pakistana s ciljem okončanja vojnog sukoba i postizanja trajnog mirovnog sporazuma.

Međutim, obje strane razmijenile su napade tokom protekla dva dana nakon eskalacije izazvane iranskim napadima na tri trgovačka broda u Hormuškom moreuzu.

Teheran je u četvrtak izveo niz napada na američku vojnu infrastrukturu u Bahreinu, Kuvajtu, Kataru i Jordanu kao odgovor na drugu uzastopnu noć američkih napada na Iran.