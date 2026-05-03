Iranski supertanker s 220 miliona dolara nafte izbjegao američku pomorsku blokadu TankerTrackers saopćio da veliki brod, koji prevozi više od 1,9 miliona barela sirove nafte, izbjegava američki nadzor, krećući se kroz indonezijske vode

Iranski supertanker koji prevozi skoro 220 miliona dolara nafte izbjegao je američke blokade, izvijestio je TankerTrackers u nedjelju.

"Supertanker VLCC Nacionalne iranske tankerske kompanije (NITC) koji prevozi preko 1,9 miliona barela (procijenjenih na skoro 220 miliona dolara) sirove nafte uspio je izbjeći američku mornaricu i stići do Dalekog istoka", napisao je TankerTrackers na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Brod, identificiran kao "OGROMAN" (9357183), posljednji put je viđen kod Šri Lanke prije više od sedmicu dana i trenutno se kreće kroz Lombok moreuz u Indoneziji prema arhipelagu Riau.

Prema informacijama o pomorskom praćenju, tanker nije emitirao signale Automatskog identifikacijskog sistema (AIS) od 20. marta, kada je napustio Malajski moreuz na putu za Iran.