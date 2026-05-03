Iranski supertanker s 220 miliona dolara nafte izbjegao američku pomorsku blokadu

Fatma Zehra Solmaz
03 Maj 2026•Ažuriranje: 03 Maj 2026
Iranski supertanker koji prevozi skoro 220 miliona dolara nafte izbjegao je američke blokade, izvijestio je TankerTrackers u nedjelju.
"Supertanker VLCC Nacionalne iranske tankerske kompanije (NITC) koji prevozi preko 1,9 miliona barela (procijenjenih na skoro 220 miliona dolara) sirove nafte uspio je izbjeći američku mornaricu i stići do Dalekog istoka", napisao je TankerTrackers na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.
Brod, identificiran kao "OGROMAN" (9357183), posljednji put je viđen kod Šri Lanke prije više od sedmicu dana i trenutno se kreće kroz Lombok moreuz u Indoneziji prema arhipelagu Riau.
Prema informacijama o pomorskom praćenju, tanker nije emitirao signale Automatskog identifikacijskog sistema (AIS) od 20. marta, kada je napustio Malajski moreuz na putu za Iran.