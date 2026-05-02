Iran signalizirao spremnost za nastavak pregovora ako Washington promijeni kurs

Šef iranske diplomatije rekao je da je Teheran spreman vratiti se za pregovarački sto sa SAD-om, ali samo ako Washington prestane s pretjeranim pristupom i prijetećom retorikom, navodi se u izvještaju u petak.

Iranska državna međunarodna televizija PressTV navela je da je ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi dao ove izjave dok je informisao svoje kolege u Turskoj, Kataru, Saudijskoj Arabiji, Egiptu, Iraku i Azerbejdžanu o trenutnom stanju u osjetljivom diplomatskom procesu.

Navodeći da Iran nije započeo rat i da njegove oružane snage ostaju u potpunosti spremne da brane zemlju od bilo kakve nove vojne prijetnje, Araghchi je istakao da je Iran ušao u najnovije pregovore uz posredovanje Pakistana u dobroj vjeri, uprkos dubokom skepticizmu prema Washingtonu, koji proizlazi iz, kako je naveo, ponovljenih neuspjeha da se ispune ranije obaveze.

SAD i Izrael započeli su napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv američkih saveznika u Zaljevu i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je najavljeno 8. aprila uz posredovanje Pakistana, nakon čega su uslijedili razgovori u Islamabadu 11-12. aprila, ali nije postignut sporazum.

Predsjednik SAD-a Donald Trump kasnije je jednostrano produžio primirje bez određivanja novog vremenskog okvira.

Prema iranskoj novinskoj agenciji IRNA, Iran je u četvrtak podnio novi prijedlog Pakistanu za nastavak pregovora sa SAD-om s ciljem postizanja sporazuma o okončanju rata.