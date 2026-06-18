Masoud Pezeshkian poručio da sporazum odražava otpornost Irana i pokazuje da se mir može postići uz međusobno poštovanje

Iranski predsjednik pohvalio američko-iranski memorandum kao historijski dokument Masoud Pezeshkian poručio da sporazum odražava otpornost Irana i pokazuje da se mir može postići uz međusobno poštovanje

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian u četvrtak je pohvalio nedavno potpisani memorandum o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, opisujući ga kao historijski dokument i proizvod nacionalne otpornosti i odgovorne diplomatije.

U dvije odvojene objave na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, uz fotografiju potpisanog memoranduma, Pezeshkian je naveo da dokument odražava glas naroda koji nije trgovao svojim dostojanstvom i nezavisnošću ni za kakvu prijetnju ili pritisak.

"Ono što je danas zabilježeno rezultat je nacionalne ustrajnosti, političke racionalnosti i odgovorne diplomatije", rekao je on.

U drugoj poruci, iranski predsjednik je memorandum opisao kao historijski dokument i poruku snažnog Irana.

"Mir će biti postignut u sjeni međusobnog poštovanja", poručio je Masoud Pezeshkian.

Dodao je da Iran ostaje posvećen globalnom miru, uz očuvanje svog dostojanstva, nezavisnosti, razvoja i regionalne saradnje.

Ove izjave uslijedile su dan nakon što su Teheran i Washington objavili formalno potpisivanje memoranduma o razumijevanju kojim se nastoje okončati višemjesečni sukobi i otvoriti pregovori o iranskom nuklearnom programu i ukidanju sankcija.

Sporazum uključuje odredbe o okončanju vojnih operacija na regionalnim frontovima, ublažavanju ograničenja na iranski izvoz nafte, oslobađanju zamrznute iranske imovine te osiguravanju slobode plovidbe kroz Hormuški moreuz.