Rutte: NATO saveznici veoma zadovoljni sporazumom s Iranom Generalni sekretar kaže da Alijansa prolazi kroz historijsku transformaciju u okviru vizije "NATO 3.0"

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je u četvrtak da su saveznici "veoma zadovoljni" sporazumom između SAD-a i Irana o okončanju rata, naglasivši da je Alijansa dugo zastupala stav da Teheran ne smije posjedovati nuklearno oružje.

Rutte je pohvalio američkog predsjednika Donald Trump za napore koji su, kako je rekao, doveli do toga da iranske nuklearne sposobnosti budu "ozbiljno oslabljene".

"Saveznici su veoma zadovoljni sporazumom s Iranom, jer je za NATO uvijek bilo jasno, i pohvaljujemo predsjednika Trumpa što je do toga doveo, da Iran ne može imati nuklearne kapacitete", rekao je Rutte na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara odbrane NATO-a u Briselu.

Istakao je važnost ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza i obnove slobode plovidbe, navodeći da su razgovori među saveznicima bili usmjereni na osiguravanje da ovaj strateški plovni put ostane otvoren.

Prema njegovim riječima, evropske zemlje već su unaprijed rasporedile određene kapacitete u blizini regije te raspolažu značajnim sposobnostima za uklanjanje mina koje bi mogle pomoći u osiguravanju pomorskih ruta.

"To je također bio jasan ton današnje rasprave, potreba da svi zajedno učinimo sve kako bi se osiguralo ponovno otvaranje moreuza, a razgovori o tome su u toku", rekao je, dodajući da, iako nije predviđena posebna uloga NATO-a, Alijansa ostaje spremna pomoći ako bude potrebno.

Govoreći o transatlantskim odbrambenim odnosima, Rutte je rekao da je američki ministar odbrane Pete Hegseth bio "veoma jasan" kada je govorio o potrebi za "NATO-om 3.0", odnosno savezom prilagođenim današnjim sigurnosnim izazovima.

"U tome se svi slažemo", rekao je.

Rutte je ocijenio da je odluka Washingtona da preispita svoje vojno prisustvo u Evropi "razumna", navodeći da snage NATO-a moraju biti optimalno raspoređene kako bi odvraćale od sukoba i branile se od bilo kakve prijetnje.

Kazao je da među saveznicima postoji široka saglasnost o potrebi povećanja doprinosa dok SAD prilagođavaju svoje obaveze u okviru NATO modela snaga, dodajući da planiranje ostaje ključno za spremnost.

"Ova Alijansa prolazi kroz ogromnu transformaciju, vjerovatno najveću u svojoj historiji, kako bi izgradila NATO 3.0, i naravno da to podrazumijeva i određene izazove. Put nije lak", rekao je.

Rutte je također odbacio tvrdnje da je raniji odlazak Hegsetha sa sastanka ministara signalizirao probleme u transatlantskim odnosima.

"Bio je prisutan gotovo dva sata, slušao raspravu i priznavao doprinos brojnih saveznika", rekao je Rutte, dodajući da je Hegseth otišao zbog ranije preuzetih obaveza.

Govoreći o Rusiji, Rutte je upozorio da ne treba biti samozadovoljan, ukazujući na, kako je rekao, nagli rast vojnih izdvajanja u Moskvi.

Kazao je da se "48 posto državnog budžeta sada troši na odbranu... To su nevjerovatne brojke, tako da ne smijemo biti naivni kada je riječ o Rusiji."

"Istovremeno, Rusija nije veća od Belgije i Nizozemske zajedno", dodao je, naglašavajući vojnu snagu NATO-a.

"Oni znaju da smo veoma snažni kao NATO i znaju da nas ne mogu pobijediti. Zato ćemo učiniti sve da shvate da bi to bila njihova najveća greška ako bi pokušali", rekao je.