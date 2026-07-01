Iranski policajac ubijen u oružanom napadu na jugoistoku

Mohammad Sio
01. juli 2026.•Ažuriranje: 01. juli 2026.
Policajac je ubijen u srijedu u oružanom napadu u jugoistočnoj iranskoj provinciji Sistan i Baluchestan, objavili su iranski državni mediji, javlja Anadolu.
Naoružane osobe otvorile su vatru na poručnika Mohammada Palangija dok je bio na putu do posla u okrugu Sib i Suran, objavio je iranski državni emiter IRIB, pozivajući se na Informativni centar policije Sistan i Baluchestan.
Vlasti su saopšćile da se nastavljaju napori da se uhapse odgovorni, dodajući da će više detalja biti objavljeno kasnije.
Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad.