Vlasti su pokrenule potragu nakon što su napadači ranili policajca u provinciji Sistan i Baluchestan, koji je kasnije preminuo

Iranski policajac ubijen u oružanom napadu na jugoistoku Vlasti su pokrenule potragu nakon što su napadači ranili policajca u provinciji Sistan i Baluchestan, koji je kasnije preminuo

Policajac je ubijen u srijedu u oružanom napadu u jugoistočnoj iranskoj provinciji Sistan i Baluchestan, objavili su iranski državni mediji, javlja Anadolu.

Naoružane osobe otvorile su vatru na poručnika Mohammada Palangija dok je bio na putu do posla u okrugu Sib i Suran, objavio je iranski državni emiter IRIB, pozivajući se na Informativni centar policije Sistan i Baluchestan.

Vlasti su saopšćile da se nastavljaju napori da se uhapse odgovorni, dodajući da će više detalja biti objavljeno kasnije.

Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad.