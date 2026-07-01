Doha je ponovila predanost posredovanju dok američki izaslanici Witkoff i Kushner hvale ulogu Katara u olakšavanju pregovora

Doha u fokusu diplomatije: Katar i SAD nastavili razgovore o Iranu i Libanu Doha je ponovila predanost posredovanju dok američki izaslanici Witkoff i Kushner hvale ulogu Katara u olakšavanju pregovora

Katarski ministar vanjskih poslova, šeik Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, sastao se u utorak u Dohi s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom kako bi razgovarali o trenutnim pregovorima između SAD-a i Irana i naporima za promociju regionalne stabilnosti putem diplomatije, saopćilo je katarsko Ministarstvo vanjskih poslova, javlja Anadolu.

Prema saopćenju ministarstva, na sastanku su razmotreni najnoviji događaji u pregovorima između SAD-a i Irana u okviru Islamabadskog memoranduma o razumijevanju i napori za jačanje regionalne sigurnosti i stabilnosti putem dijaloga.

Strane su razgovarale o regionalnim događajima, posebno o prekidu vatre u Libanu, naglašavajući važnost njegovog očuvanja i nadogradnje na način koji štiti jedinstvo, suverenitet i stabilnost Libana.

U petak su Bejrut i Tel Aviv potpisali okvirni sporazum pod pokroviteljstvom SAD-a, čiji je cilj olakšavanje postepenog povlačenja Izraela s libanske teritorije i smanjenje neprijateljstava duž granice.

Šeik Mohammed potvrdio je opredjeljenje Katara za nastavak posredničkih napora i podršku svim pregovaračkim putevima koji proizlaze iz memoranduma o razumijevanju kako bi se postiglo sveobuhvatno i održivo rješenje koje jača regionalnu sigurnost, štiti interese naroda regije i podržava međunarodni mir i sigurnost.

Witkoff i Kushner izrazili su američku zahvalnost za ulogu Katara, uz Pakistan, u olakšavanju pregovora i potvrdili su opredjeljenje Washingtona za nastavak diplomatskog puta ka sveobuhvatnom sporazumu.

Izaslanici Bijele kuće otputovali su u Dohu nakon što je predsjednik Donald Trump u ponedjeljak objavio da je Iran zatražio sastanak u glavnom gradu Katara.

Iran je, međutim, negirao da su zakazani bilo kakvi direktni razgovori s Washingtonom, rekavši da se konsultacije s posrednicima nastavljaju.

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei rekao je u utorak da će se iranski pregovarači u srijedu sastati s katarskim posrednicima u Dohi kako bi razgovarali o provedbi memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana, uključujući oslobađanje zamrznute iranske imovine, dok je isključio direktne razgovore s Washingtonom.

Memorandum o razumijevanju između Washingtona i Teherana, postignut uz posredovanje Pakistana, stupio je na snagu 18. juna nakon što su ga elektronski potpisali iranski predsjednik Masoud Pezeshkian i njegov američki kolega Trump.

Sporazum pruža okvir za okončanje sukoba koji je počeo krajem februara i rješavanje preostalih pitanja između Washingtona i Teherana putem pregovora, uključujući prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, ublažavanje sankcija, nuklearni dosije, potpuno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i šire regionalne sigurnosne aranžmane.