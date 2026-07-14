Iranski državni medij: IRGC oborio američki dron MQ-1

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) oborio je u ponedjeljak američki dron MQ-1 u Hormuškom moreuzu, izvijestio je iranski državni emiter IRIB.

Za sada nisu dostupni dodatni detalji o ovom izvještaju.

Ranije je iranska državna novinska agencija izvijestila o eksplozijama u jugoistočnom gradu Konarak i u južnom lučkom gradu Bandar Abbas.

Ovi događaji uslijedili su nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Sjedinjene Američke Države vjerovatno preuzeti kontrolu nad operacijama u Hormuškom moreuzu i da očekuje da druge zemlje plate za zaštitu tog strateškog plovnog puta.

Kao odgovor, iranska vojska je poručila da „ne dopušta niti će dopustiti“ Sjedinjenim Američkim Državama da se miješaju u upravljanje moreuzom.