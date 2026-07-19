Vojska tvrdi da je pogodila skladište municije u Kampu Al Adiri, radare protivzračne odbrane u zračnoj bazi Ali Al Salem

Iranska vojska tvrdi da je izvršila napade dronovima na američke baze u Kuvajtu Vojska tvrdi da je pogodila skladište municije u Kampu Al Adiri, radare protivzračne odbrane u zračnoj bazi Ali Al Salem

Iranska vojska je u nedjelju tvrdila da je pokrenula velike napade dronovima na dvije američke vojne instalacije u Kuvajtu, javlja Anadolu.

Prema saopćenju koje je prenio iranski državni emiter IRIB, vojska je navela da je pogodila skladište municije u Kampu Al Adiri, kao i raketne sisteme Patriot i radarske instalacije protivzračne odbrane u zračnoj bazi "Ali Al Salem".

Skoro sedmicu dana SAD izvodi uzastopne talase napada na lokacije unutar Irana, dok je Teheran odgovorio napadima na objekte i baze za koje tvrdi da ih koristi američka vojska u nekoliko zemalja u regionu, uključujući Kuvajt.

Eskalacija između Washingtona i Teherana dolazi uprkos memorandumu o razumijevanju potpisanom u junu, uz posredovanje Pakistana, s ciljem okončanja rata i postizanja trajnog mirovnog sporazuma.