Iranska mornarica tvrdi da je gađala američki razarač u Omanskom zaljevu

Şahin Demir
03. juni 2026.•Ažuriranje: 03. juni 2026.
Iranska mornarica saopćila je u srijedu da je gađala američki razarač u Omanskom zaljevu koji je opisala kao "komandno-kontrolni centar" iza američkih napada na iranske komercijalne brodove, javlja Anadolu.
U saopćenju, ured za odnose s javnošću mornarice rekao je da je taj potez uslijedio nakon, kako je opisala, "agresivne akcije" SAD-a, kršenja propisa u Hormuškom moreuzu i napada na iransko komercijalno brodarstvo u Omanskom zaljevu.
U saopćenju se navodi da su iranske pomorske snage identificirale i gađale američki razarač koji je navodno pokušavao da se približi iranskim teritorijalnim vodama u Omanskom zaljevu.
"Mornarica Islamske Republike Iran ciljala je komandno-kontrolni centar ovih neprijateljskih akcija, stacioniran na američkom razaraču", navodi se u saopćenju.
Mornarica je navela da njene pomorske snage nastavljaju da prate, kako je opisala, "američko-cionističke" aktivnosti u regionu i upozorila na dalju odmazdu.
Nije bilo američkog komentara na tu tvrdnju.