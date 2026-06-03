Mornarica je objavila da je brod služio kao komandno-kontrolni centar za akcije protiv iranskog komercijalnog brodarstva

Iranska mornarica tvrdi da je gađala američki razarač u Omanskom zaljevu Mornarica je objavila da je brod služio kao komandno-kontrolni centar za akcije protiv iranskog komercijalnog brodarstva

Iranska mornarica saopćila je u srijedu da je gađala američki razarač u Omanskom zaljevu koji je opisala kao "komandno-kontrolni centar" iza američkih napada na iranske komercijalne brodove, javlja Anadolu.

U saopćenju, ured za odnose s javnošću mornarice rekao je da je taj potez uslijedio nakon, kako je opisala, "agresivne akcije" SAD-a, kršenja propisa u Hormuškom moreuzu i napada na iransko komercijalno brodarstvo u Omanskom zaljevu.

U saopćenju se navodi da su iranske pomorske snage identificirale i gađale američki razarač koji je navodno pokušavao da se približi iranskim teritorijalnim vodama u Omanskom zaljevu.

"Mornarica Islamske Republike Iran ciljala je komandno-kontrolni centar ovih neprijateljskih akcija, stacioniran na američkom razaraču", navodi se u saopćenju.

Mornarica je navela da njene pomorske snage nastavljaju da prate, kako je opisala, "američko-cionističke" aktivnosti u regionu i upozorila na dalju odmazdu.

Nije bilo američkog komentara na tu tvrdnju.