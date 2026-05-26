Iran upozorava na „žešći“ odgovor u slučaju novih američko-izraelskih napada

Serdar Dincel
26 Maj 2026•Ažuriranje: 26 Maj 2026
Portparol iranskih oružanih snaga Abolfazl Shekarchi upozorio je u utorak da će svaki nastavak napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran biti dočekan „žešćim“ i „snažnijim“ odgovorom.
„Ako region uđe u novu rundu rata, odgovor Irana proširit će se izvan regionalnih granica i bit će mnogo teži i snažniji“, rekao je Shekarchi, prenosi iranska poluzvanična novinska agencija Fars.
Ranije tokom dana, agencija je izvijestila da su američki i izraelski avioni napali iranska plovila južno od iranskog ostrva Larak, u blizini Hormuškog moreuza, pri čemu je ubijeno „više iranskih državljana“.
Ovi događaji dolaze u trenutku kada Pakistan predvodi diplomatske napore za okončanje rata, koji je započeo 28. februara napadima SAD-a i Izraela na Iran, nakon čega je uslijedio iranski odgovor.
Primirje je stupilo na snagu 8. aprila, a kasnije ga je američki predsjednik Donald Trump produžio na neodređeno vrijeme.