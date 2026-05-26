Ako region uđe u novu rundu rata, odgovor Irana bit će snažniji i proširit će se izvan regiona“, poručuju iz vojske

Iran upozorava na „žešći“ odgovor u slučaju novih američko-izraelskih napada Ako region uđe u novu rundu rata, odgovor Irana bit će snažniji i proširit će se izvan regiona“, poručuju iz vojske

Portparol iranskih oružanih snaga Abolfazl Shekarchi upozorio je u utorak da će svaki nastavak napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran biti dočekan „žešćim“ i „snažnijim“ odgovorom.

„Ako region uđe u novu rundu rata, odgovor Irana proširit će se izvan regionalnih granica i bit će mnogo teži i snažniji“, rekao je Shekarchi, prenosi iranska poluzvanična novinska agencija Fars.

Ranije tokom dana, agencija je izvijestila da su američki i izraelski avioni napali iranska plovila južno od iranskog ostrva Larak, u blizini Hormuškog moreuza, pri čemu je ubijeno „više iranskih državljana“.

Ovi događaji dolaze u trenutku kada Pakistan predvodi diplomatske napore za okončanje rata, koji je započeo 28. februara napadima SAD-a i Izraela na Iran, nakon čega je uslijedio iranski odgovor.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila, a kasnije ga je američki predsjednik Donald Trump produžio na neodređeno vrijeme.