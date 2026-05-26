Irska razmatra zabranu uvoza proizvoda iz izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama Ministrica vanjskih poslova Helen McEntee u utorak će predložiti zakon Kabinetu

Irska ministrica vanjskih poslova Helen McEntee u utorak će predložiti Kabinetu zakon kojim će se zabraniti uvoz robe iz izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama, prema izvještaju RTE-a, javlja Anadolu.

Dok McEntee traži odobrenje vlade za tekst Zakona o izraelskim naseljima (zabrana uvoza robe), koalicija navodno ima za cilj da zakon bude usvojen prije jula.

McEntee će podsjetiti svoje kolege iz Kabineta na dugogodišnju podršku Irske mirnom rješenju sukoba, naglašavajući da Izrael svojim postupcima ne pokazuje namjeru da teži takvom rješenju ili okonča okupaciju palestinskih teritorija, prema RTE-u.

Irska vlada i dalje želi kolektivnu akciju Evropske unije kao odgovor na ovo, dodaje se u saopćenju.