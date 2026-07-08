Zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi poručio da se s “kriminalnim i ubilačkim Trumpom“ mora razgovarati njegovim jezikom

Iran: Trump bolje razumije jezik sile Zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi poručio da se s “kriminalnim i ubilačkim Trumpom“ mora razgovarati njegovim jezikom

Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Kazem Gharibabadi izjavio je u srijedu da američki predsjednik Donald Trump očigledno bolje razumije jezik sile, nakon što je zaprijetio novim napadima na Teheran.

“Trumpove izjave, od vrijeđanja iranskog naroda do prijetnji novim napadima, nisu znak snage, već priznanje neuspjeha politike koja se godinama zasnivala na sili, sankcijama i prijetnjama“, napisao je Gharibabadi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Dodao je da ta politika nije uspjela baciti iranski narod na koljena.

“S kriminalnim i ubilačkim Trumpom mora se razgovarati njegovim vlastitim jezikom“, rekao je Gharibabadi.

“Očigledno, on bolje razumije jezik sile“, dodao je.

Trump je ranije izjavio da će SAD vjerovatno ponovo napasti Iran u srijedu navečer, nakon noćašnjih američkih napada izvedenih kao odgovor na napade na brodove u Hormuškom moreuzu.

“Sinoć smo ih veoma teško pogodili, veoma, veoma. Vjerovatno ćemo ih ponovo teško pogoditi večeras. Dat ću mu malo upozorenje. Večeras ćemo ga teško pogoditi“, rekao je Trump na marginama samita NATO-a u glavnom gradu Turske Ankari.

“Ne želim više imati posla s njima. Oni su ološ“, dodao je.

Trump je također rekao da je memorandum o razumijevanju potpisan prošlog mjeseca s Iranom s ciljem okončanja sukoba gotov.