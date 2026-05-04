Definitivno ćemo objaviti naše stavove putem pakistanskog posredovanja čim dođemo do zaključka, kazao je glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova

Iran potvrdio da preispituje američki prijedlog za okončanje rata Definitivno ćemo objaviti naše stavove putem pakistanskog posredovanja čim dođemo do zaključka, kazao je glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova

Iran je primio američki odgovor na svoj prijedlog od 14 tačaka usmjeren na okončanje rata i trenutno ga preispituje, potvrdio je u ponedjeljak glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei, javlja Anadolu.

"Dobili smo odgovor američke strane i preispitujemo ga, te ćemo definitivno objaviti naše stavove putem pakistanskog posredovanja čim dođemo do zaključka", rekao je Baqaei na konferenciji za novinare koju je citirala državna novinska agencija IRNA.

Optužio je Washington za "pretjerane i nerazumne zahtjeve", tvrdeći da ova praksa znači da nije lako preispitati prijedlog.

Medijski izvještaji o pregovorima o iranskom nuklearnom programu su "uglavnom nagađanja", rekao je Baqaei.

"Pitanja koja se pokreću u vezi s obogaćivanjem urana ili nuklearnim materijalima su čisto spekulativna i u ovoj fazi ne govorimo ni o čemu drugom osim o potpunom završetku rata, a smjer kojim ćemo ići u budućnosti bit će određen u budućnosti", dodao je.

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Od 13. aprila, SAD je proveo pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski promet u strateškom plovnom putu.

Dvosedmično primirje proglašeno je 8. aprila uz pakistansko posredovanje, nakon čega su uslijedili direktni pregovori u Islamabadu 11. aprila, ali nije postignut dogovor o trajnom primirju.

Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje bez postavljanja novog roka, nakon zahtjeva Pakistana.