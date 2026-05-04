Zelenski prijeti: Ukrajinski dronovi mogli bi nadlijetati Moskvu 9. maja

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je zaprijetio da bi ukrajinski dronovi mogli preletjeti iznad ruske prijestolnice Moskve 9. maja, kada će Rusija biti domaćin vojne parade povodom 81. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu, javlja Anadolu.

Obraćajući se 8. samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu, u Armeniji, Zelenski je rekao da će Rusija ove godine, po prvi put, navodno izbjeći održavanje parade vojne opreme u punom obimu.

"Rusija je najavila paradu Dana pobjede 9. maja, ali na ovoj paradi neće biti vojne opreme. Ovo će biti prvi put u mnogo, mnogo godina, ako je zaista istina, da si ne mogu priuštiti da imaju opremu prisutnu na paradi. A ukrajinski dronovi bi također mogli preletjeti tokom ove parade", rekao je.

Prema Zelenskom, ovaj razvoj događaja bio je znak da Moskva "više nije tako jaka kao što je nekada bila".

"Moramo nastaviti vršiti pritisak na njih, vršiti pritisak na njih sankcijama. I zahvaljujem vam na 20. paketu sankcija", dodao je.

U odvojenoj izjavi na Telegramu, Zelenski je rekao da je na marginama samita imao važan razgovor s predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen.

"Razgovarali smo o evropskom paketu podrške - rasporedu za prvu tranšu, koja će se koristiti za zajedničku proizvodnju dronova", rekao je.

Prema Zelenskom, dvije strane su se složile da aktivno krenu ka Sporazumu o dronovima i razgovarale su o detaljima moguće sigurnosne saradnje.

Ukrajina priprema plan usmjeren na stvaranje potrebne sigurnosne infrastrukture, dodao je.