Iran poslao Pakistanu odgovor na američki prijedlog o okončanju rata U ovoj fazi, pregovori će se fokusirati na okončanje rata u regiji prema planu, navodi novinska agencija IRNA

Iran je u nedjelju poslao odgovor na najnoviji američki prijedlog za okončanje rata pakistanskim posrednicima, izvijestila je iranska državna novinska agencija IRNA.

"Odgovor Islamske Republike Iran na najnoviji američki prijedlog za okončanje rata poslan je danas pakistanskom posredniku", saopštila je agencija.

"U ovoj fazi, pregovori će se fokusirati na okončanje rata u regiji", prema planu, navodi se, bez navođenja detalja o sadržaju iranskog odgovora.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka, ustupajući mjesto diplomatiji za trajno rješenje rata.