Naredba dolazi dok Izrael nastavlja napade uprkos primirju koje su posredovale SAD i produženo je do početka jula

Netanyahu naredio napade na bejrutski okrug Dahiyeh uprkos primirju u Libanu Naredba dolazi dok Izrael nastavlja napade uprkos primirju koje su posredovale SAD i produženo je do početka jula

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u ponedjeljak je naredio vojsci da izvrši napade u bejrutskom okrugu Dahiyeh, tvrdeći da su napadi odgovor na "ponovljena kršenja" Hezbollaha tekućeg primirja u Libanu, javlja Anadolu.

Netanyahu je tvrdio da su on i izraelski ministar odbrane Israel Katz naredili vojsci da "napadne terorističke ciljeve" u tom području.

Naredba je donesena uprkos primirju kojem je posredovao SAD, a koje je stupilo na snagu 17. aprila, a kasnije je produženo do početka jula.

Prema podacima libanskog Ministarstva zdravstva, u izraelskim napadima od 2. marta širom zemlje ubijeno je više od 3.400 ljudi.