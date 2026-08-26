Ministarstvo vanjskih poslova navodi da objave i prateći komentari ne odgovaraju dubini odnosa između Bagdada i Teherana

Irak pozvao iranskog ambasadora zbog objava s kartama regije Ministarstvo vanjskih poslova navodi da objave i prateći komentari ne odgovaraju dubini odnosa između Bagdada i Teherana

Ministarstvo vanjskih poslova Iraka pozvalo je iranskog ambasadora u Bagdadu kako bi zatražilo pojašnjenje o objavama na društvenim mrežama pojedinih iranskih diplomatskih misija u inozemstvu koje prikazuju karte regije, objavila je u srijedu Iračka novinska agencija (INA).

Ministarstvo je u saopćenju navelo da je podsekretar za multilateralna i pravna pitanja Shorsh Khalid Said pozvao iranskog ambasadora Mohammad Kazema Al-e Sadeqa zbog objava, kao i stavova i komentara koji ih prate, a koji ne odgovaraju dubini odnosa između dvije zemlje.

Ovaj potez uslijedio je nekoliko dana nakon javne razmjene između predsjednika iranskog parlamenta Mohammad Baghera Qalibafa i njegovog iračkog kolege Haibata al-Halbousija u vezi s nazivom morskog područja koje razdvaja Iran od Arapskog poluotoka.

Tokom prošlosedmične posjete Bagdadu, Qalibaf je objavio fotografiju na kojoj stoji ispred regionalne karte na kojoj je korišten naziv za plovni put koji preferira Iran. Halbousi je narednog dana odgovorio objavom fotografije ispred karte na kojoj je korišten naziv koji uobičajeno koriste Irak i druge arapske države.

Spor se dodatno zaoštrio nakon što je Ambasada Irana u Keniji objavila kartu regije uz komentare o historijskom i jezičkom porijeklu naziva "Irak" i "Bagdad".

Tokom sastanka irački zvaničnik naglasio je važnost nastavka konsultacija i koordinacije Bagdada i Teherana o aktuelnim regionalnim dešavanjima i njihovim posljedicama, posebno po Irak.

Također je istakao potrebu da se otvorena regionalna pitanja i nesuglasice rješavaju diplomatskim kanalima i dijalogom na način koji doprinosi regionalnoj sigurnosti i stabilnosti.

Dvije strane razgovarale su i o jačanju bilateralnih odnosa kroz uzajamne posjete, koordinaciju na međunarodnim forumima i u organizacijama te saradnju u političkim, ekonomskim i sigurnosnim oblastima.

Iranski ambasador je, s druge strane, izrazio spremnost Teherana da nastavi saradnju i koordinaciju s Irakom, pozivajući se na historijske i društvene veze između dvije zemlje i važnost nastavka konsultacija o pitanjima od zajedničkog interesa.