Osam boraca Huta ubijeno u sukobima u jemenskom Taizu U sukobima još 15 drugih povrijeđeno, prema navodima medijskog centra Oružanih snaga Jemena

Osam pripadnika grupe Huti ubijeno je, a 15 drugih je ranjeno u utorak u sukobima s jemenskim vladinim snagama u provinciji Taiz, izjavio je vojni izvor u srijedu, javlja Anadolu.

Vladine snage spriječile su napad Huta u području Al-Safa na frontu Kalabah, sjeveroistočno od grada Taiza u jugozapadnom Jemenu, objavio je Medijski centar Oružanih snaga Jemena na društvenoj mreži X, sa sjedištem SAD-u.

Napad je odbijen nakon žestokih sukoba u kojima je korišteno različito naoružanje, što je rezultiralo ljudskim žrtvama i gubicima opreme među Hutima, dodano je.

U saopštenju nisu navedeni dodatni detalji o stanju ranjenih niti o tome da li su vladine snage pretrpjele gubitke.

Huti se nisu odmah oglasili povodom ovog saopštenja.

Jemen se nalazi u relativnom zatišju od aprila 2022. godine, nakon skoro 12 godina rata između vladinih snaga, koje podržava koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, i Huta koje podržava Iran, a koji su 2014. godine preuzeli kontrolu nad glavnim gradom Sanom i velikim dijelovima zemlje.

Od krajem 2023. godine, nakon početka genocida u Gazi, Huti su sve više uključeni u regionalna neprijateljstva, pokrećući napade na Izrael i komercijalne brodove u Crvenom moru, dok su obnovljeni sukobi izazvali strah od povratka na rat punog obima u Jemenu.