Hiljade ljudi na protestu ispred američke ambasade u Havani zbog optužnice protiv Raula Castra Bivši kubanski predsjednik obećao da će nastaviti braniti revoluciju

Hiljade Kubanaca u petak su se okupile ispred američke ambasade u Havani kako bi protestovale protiv odluke Washingtona da podigne optužnicu protiv bivšeg predsjednika Raula Castra u vezi s obaranjem dva civilna aviona prije tri decenije.

Castro (94) se suočava s optužbama uključujući ubistvo, zavjeru za ubistvo Amerikanaca i uništavanje aviona u incidentu u kojem su kubanski borbeni avioni oborili avione iznad međunarodnih voda.

Demonstracije, za koje su neki rekli da su okupila više od 200.000 ljudi, održana je ispred američke ambasade u Havani. Među visokim zvaničnicima koji su prisustvovali događaju bila je Mariela Castro, kćerka Raula Castra.

Castro je u poruci rekao da će nastaviti da ostaje na čelu revolucije sve dok je živ.

Poruku, koju je pročitao poslanik Gerardo Hernandez, prenesena je u Castrovo odsustvo, jer 94-godišnjak nije prisustvovao skupu. Hernandez je također rekao da je odgovor Kube na kršenja zračnog prostora izbjegličke grupe "Brothers to the Rescue" bio čin legitimne odbrane.

U prkosnom govoru, kćerka bivšeg kubanskog lidera rekla je da je zemlja spremna da se u svakom trenutku bori protiv neprijatelja, odbacujući optužbe protiv Castra kao lažne.

Rekla je da niko neće da ga otme, u očiglednoj referenci na operaciju koja je uklonila venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura kako bi se suočio s optužbama za trgovinu drogom. Mogućnost sličnog poteza protiv Castra navodno je postala sve veća zabrinutost kubanske vlade nakon optužnice.

Američke vlasti su 20. maja objavile federalne optužbe protiv Castra zbog obaranja dva civilna aviona 1996. godine koji su usmrtili četiri osobe, uključujući tri američka državljana.

Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da je Castro zvanično označen kao bjegunac od američke pravde.

Kubanski borbeni avioni su 24. februara 1996. oborili dva mala aviona koje je upravljala grupa "Brothers to the Rescue", pri čemu su poginule sve četiri osobe u letjelicama. Kuba je tvrdila da su avioni bili u njenom zračnom prostoru i opravdala akciju kao samoodbranu, dok su SAD tvrdio da su bili iznad međunarodnih voda, stav koji je kasnije podržala Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva, koja je zaključila da se incident dogodio izvan kubanskog zračnog prostora.