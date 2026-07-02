Hegseth se suočio s protestima tokom ceremonije u Washingtonu Snimci prikazuju demonstrante kako skandiraju američkom ministru odbrane Peteu Hegsethu i pripadnicima Nacionalne garde

Američki ministar odbrane Pete Hegseth suočio se u četvrtak s protestima tokom ceremonije Radne grupe administracije predsjednika Donalda Trumpa "Siguran i lijep Washington", održane u glavnom gradu SAD-a.

Tokom ceremonije u parku Meridian Hill, kojoj su prisustvovali pripadnici Nacionalne garde, nekoliko desetina demonstranata okupilo se u blizini parka kako bi protestovalo protiv Hegsetha.

Na snimcima se vidi kako demonstranti skandiraju na manjoj udaljenosti od mjesta na kojem su se nalazili Hegseth i oko 200 pripadnika Nacionalne garde.

Prema objavama na društvenim mrežama, jedan od demonstranata nosio je palestinsku zastavu, dok je druga osoba držala transparent s natpisom "Uhapsite Hegsetha". Demonstranti su, prema istim izvorima, pozivali na "Slobodan Washington".

Obraćajući se pripadnicima Nacionalne garde, Hegseth je rekao da mu "ova pozadinska buka savršeno odgovara", aludirajući na proteste.

"To je zvuk nezahvalnih ljudi, zvuk nezahvalnosti, ljudi koji su toliko zaslijepljeni ideologijom da ne mogu prepoznati zakon, red i zdrav razum koji su pred njima", rekao je.

Park Meridian Hill obnovili su Nacionalna služba za parkove i Ministarstvo unutrašnjih poslova SAD-a u okviru šire inicijative obnove i unapređenja saveznih parkova i javnih prostora u glavnom gradu uoči obilježavanja 250. godišnjice Sjedinjenih Američkih Država, koja se obilježava naredne subote.

Iako su projekti uređenja javnih prostora obično dobro prihvaćeni među građanima, ova inicijativa izazvala je kontroverze zbog izbora projekata i dodjele ugovora bez javnog tendera kompanijama koje izvode radove, čiji su rezultati u pojedinim slučajevima ocijenjeni razočaravajućim.

Projekat je dio aktivnosti Radne grupe "Siguran i lijep Washington", koju je predsjednik Donald Trump uspostavio izvršnom uredbom u martu 2025. godine, s ciljem koordinacije aktivnosti saveznih institucija na unapređenju javne sigurnosti i uređenja glavnog grada SAD-a.