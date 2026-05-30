Šef odbrane SAD-a poziva partnere da preuzmu veći teret sigurnosti, upozorava da savezi moraju biti zasnovani na zajedničkoj odgovornosti

Hegseth: Era američkog subvencioniranja odbrane „bogatih nacija“ je završena Šef odbrane SAD-a poziva partnere da preuzmu veći teret sigurnosti, upozorava da savezi moraju biti zasnovani na zajedničkoj odgovornosti

Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je u petak da bogati saveznici SAD-a moraju preuzeti veći udio u odbrambenim odgovornostima, poručivši da Washington više neće subvencionisati njihovu sigurnost, prenosi Anadolu.

Govoreći na Šangri-La dijalogu 2026 (Shangri-La Dialogue 2026) u Singapuru, Hegseth je rekao da SAD teži novom modelu savezništva koji je fokusiran na podjelu tereta i samoodrživost među partnerskim nacijama.

„Era u kojoj Sjedinjene Države subvencionišu odbranu bogatih nacija je završena. Potrebni su nam partneri, a ne protektorati“, kazao je Hegseth.

On je ovaj pristup opisao kao zaokret prema „zajedničkoj odgovornosti, a ne zavisnosti“, tvrdeći da savezi moraju evoluirati kako bi odgovorili na buduće sigurnosne izazove.

Hegseth je naveo da je predsjednik Donald Trump bio jasan u stavu da savezi funkcionišu samo kada svi članovi daju značajan doprinos kolektivnoj odbrani.

„To je dvosmjerna ulica“, rekao je on. „Nemate snažan savez osim ako svi nemaju lični ulog u tome.“

Hegseth je kazao da je administracija ohrabrena odbrambenim obavezama koje je već preuzelo nekoliko indo-pacifičkih partnera, uključujući Japan, Južnu Koreju, Australiju, Indiju, Singapur, Maleziju, Tajland, Vijetnam i Filipine.

„U ovoj regiji sam optimista da će naši saveznici... istupiti i preuzeti odgovornost, i to istinski. Zapravo, već vidimo napredak“, rekao je on.

Hegseth je također upozorio da bi se zemlje koje nisu voljne povećati svoje doprinose mogle suočiti s promjenama u odnosima s Washingtonom.

„Saveznici koji odbijaju istupiti i ponijeti vlastiti teret za našu kolektivnu odbranu suočit će se s jasnim zaokretom u načinu na koji poslujemo“, poručio je on.