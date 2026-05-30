SAD zaplijenio milijardu dolara iranske kriptovalute

Američki ministar finansija Scott Bessent izjavio je u petak da je SAD zaplijenio milijardu dolara iranskih kriptovaluta i da sarađuje s evropskim saveznicima na zapljeni imovine povezane s Teheranom.

"Vjerujem da smo zaplijenili oko milijardu dolara njihove kriptovalute", rekao je Bessent, dodajući da SAD "jednostavno oduzima novčanike".

Tvrdeći da neki vlasnici računa možda još uvijek nisu svjesni zapljena, rekao je da "neki od njih možda upravo kucaju i shvaćaju da možda ne shvataju da im je novčanik otet".

Bessent je rekao da SAD također koordinira sa saveznicima u inostranstvu na širim zapljenama imovine.

"Sarađujemo s našim saveznicima širom Evrope kako bismo zaplijenili vile, kuće i imovinu", rekao je, opisujući napore kao povrat sredstava ukradenih od običnih Iranaca.

"Ovo je novac koji je ukraden od iranskog naroda", tvrdio je.

Ministar finansija je također rekao da je iranski pogon za izvoz nafte na ostrvu Kharg efektivno zatvoren, pripisujući zatvaranje američkoj pomorskoj blokadi.

Dodao je da su se nedavni iranski napadi na zaljevske države diplomatski obili o glavu, rekavši da su saveznici u zaljevu od tada postali "vrlo dobri partneri" u naporima za finansijsko provođenje zakona protiv Teherana, što je omogućilo SAD-u da zamrzne iranske bankovne račune u regiji.