Macron u razgovoru s Trumpom pozvao na hitan prekid vatre u Libanu

Francuski predsjednik Emmanuel Macron naglasio je potrebu za snažnim prekidom vatre u Libanu i kolektivnom podrškom libanskim vlastima u telefonskom razgovoru sa američkim kolegom Donaldom Trumpom u nedjelju navečer, javlja Anadolu.

"Pozdravio sam predanost predsjednika Trumpa suverenitetu i teritorijalnom integritetu Libana i naglasio važnost snažnog prekida vatre i naše kolektivne podrške libanskim vlastima", napisao je Macron u ponedjeljak na društvenoj platformi X, sa sjedištem u SAD-u.

Rekao je da pozdravlja napore za postizanje sporazuma između SAD-a i Irana, "što predstavlja jedinstvenu priliku za izgradnju novog sigurnosnog okvira koji uključuje sve relevantne aktere, kako bi se omogućila trajna stabilizacija regije."

"Naznačio sam da smo spremni u potpunosti podržati ove napore i preuzeti puni udio u njihovoj provedbi. To je svrha međunarodne misije koju smo izgradili s Britancima i našim partnerima, spremne za raspoređivanje čim se postigne sporazum, kako bismo pomogli u osiguranju pomorskog prometa u Hormuškom moreuzu", dodao je Macron.

Ponovio je spremnost da doprinese svojim stručnim znanjem i sposobnostima širim pregovorima.

Posljednji izraelski napad na Liban počeo je u martu, ubrzo nakon odmazde Hezbolaha na američko-izraelski rat protiv Irana.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nedavno je naredio trupama da prošire upad, uprkos primirju koje je bilo na snazi ​​uz posredovanje SAD-a.