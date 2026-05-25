Hadžije večeras kreću prema Arefatu Više od 2.200 hadžija iz BiH sutra će dan provesti na Arefatu u ibadetu, uz detaljno organizovan transport, medicinsku podršku i pripreme za centralni obred hadža

Bosanskohercegovačke hadžije večeras iz Mekke i Mine kreću prema Arefatu, gdje će sutra boraviti u ibadetu tokom centralnog hadžskog obreda, dok su organizatori Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u BiH završili sve pripreme za siguran transport i smještaj više od 2.200 vjernika, javlja Anadolu.

Boravak na Arefatu 9. zul-hidžeta, što je ove godine 26. maj, centralni je hadžski obred i glavni sastavni dio obreda hadža.

Većina hadžija prema Arefatu bit će prevezena autobusima iz Mekke, dok dio njih polazi iz Mine, gdje borave od jučer. Tim Ureda za hadž jučer je obavio posljednje provjere i pripreme pred dolazak hadžija.

Dževad Hadžić, direktor Ureda za hadž i umru kazao je ako su jučer izvršene posljednje provjere i pripreme pred dolazak hadžija.

"Vodičke službe su spremne, kao i šerijatske konsultantice koje će biti na raspolaganju našim hadžinicama. Spremna je i ljekarska ekipa, koja je dobila svoje zadatke i raspoređena je po šatorima. Oko 600 naših hadžija boravit će na Mini. Oni imaju posebne vodiče i šerijatsku konsultanticu koja će biti s njima, kao i ljekarski tim koji će cijelo vrijeme dežurati na Mini. Nakon toga pridružit će se ostalim hadžijama na Arefatu, odakle će zajedno nastaviti dalje. Naša ekipa iz rukovodstva tri puta je boravila na Arefatu kako bi pregledala šatore i uvjerila se da je sve spremno za prijem hadžija. Vjerujemo da će se glavni obred hadža obaviti bez teškoća i da će sve proteći u najboljem redu", kazao je Hadžić.

Dodao je kako su poduzeli sve potrebne mjere za hadžije koje zbog zdravstvenog stanja neće biti u mogućnosti prepješačiti predviđenu kilometražu.

"Za njih je osiguran poseban autobuski prevoz od arefatskih šatora do hotela, a obred bacanja kamenčića na Mini neko će obaviti u njihovo ime", poručio je Hadžić.

Na Arefatu će hadžije boraviti u klimatiziranim šatorima uz osigurane obroke. Organizacija ova dva dana predstavlja poseban izazov, s obzirom na to da je više od dvije hiljade hadžija potrebno u kratkom vremenu prevesti i rasporediti.

Safet Karahmetović, koordinator za doček i ispraćaj hadžija, poručio je da hadžije koje borave na Mini nakon boravka tamo će se priključiti ostalim hadžijama na Arefatu, odakle će zajedno nastaviti dalje prema Muzdelifi i Mini.

"Organizacija ovih dana hadža izuzetno je zahtjevna, posebno imajući u vidu veliki broj ljudi i kratke vremenske rokove u kojima je potrebno izvršiti transport i raspored hadžija. Naša ekipa iz rukovodstva više puta je obilazila Arefat i pregledala šatore, smještajne kapacitete i sve prateće sadržaje kako bi se uvjerili da je sve spremno za prijem naših hadžija. Prema dosadašnjim informacijama, svi uslovi su zadovoljavajući i vjerujemo da će centralni obredi hadža proteći bez problema i u najboljem redu", kazao je Karahmetović.

Nakon boravka na Arefatu, hadžije će autobusima biti prevezene na Muzdelifu, a potom će se pješice uputiti prema Mini, što uključuje višekilometarsko pješačenje. Za hadžije koje nisu u dobrom zdravstvenom stanju osiguran je prevoz.

Boravak na Arefatu smatra se vrhuncem hadža i simbolom oprosta grijeha i Božije milosti. Nakon toga slijedi odlazak na Muzdelifu, prikupljanje kamenčića i obred kamenovanja na džemretima, kao i završni tavaf.

U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine hadž obavlja 2.226 osoba.