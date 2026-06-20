Sud za borbu protiv terorizma-I u Lahoreu oslobodio bivšeg ministra vanjskih poslova Shaha Mahmooda Qureshija u istom slučaju

Opozicionim liderima u Pakistanu po 10 godina zatvora zbog napada na vojsku Sud za borbu protiv terorizma-I u Lahoreu oslobodio bivšeg ministra vanjskih poslova Shaha Mahmooda Qureshija u istom slučaju

Sud za borbu protiv terorizma u Pakistanu osudio je u subotu nekoliko bivših zastupnika iz glavne opozicione stranke Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) na po 10 godina zatvora u slučaju paljevine, navodi se u sudskom zapisu, prenosi Anadolu.

Sudija Suda za borbu protiv terorizma-I u Lahoreu je, međutim, oslobodio bivšeg ministra vanjskih poslova te zemlje Shaha Mahmooda Qureshija u ovom slučaju, koji je povezan s napadima na vojne objekte tokom protesta protiv kratkotrajnog hapšenja bivšeg premijera Imrana Khana, koji se nalazi u zatvoru od maja 2023. u vezi s drugim optužbama.

Sud je proglasio krivim bivšeg guvernera najveće provincije u zemlji, Punjab, Umara Cheemu; bivše zastupnike Yasmin Rashid, Ejaza Chaudhryja i Miana Mahmood-ur-Rasheeda, te ih poslao u zatvor na 10 godina.

Qureshi i ostali već služe zatvorske kazne u drugim slučajevima.

Radnici PTI-ja su navodno napali nekoliko vojnih objekata širom Pakistana, uključujući i sjedište vojske, u znak protesta zbog Khanovog hapšenja, što je dovelo do hapšenja i osuđivanja stotina pristalica i lidera ove stranke.

PTI negira umiješanost u napade, opisujući obračun sa strankom kao političku osvetu.

Khan, koji je bio premijer od 2018. do 2022. godine, zatvoren je u Rawalpindiju, garnizonskom gradu u sjeveroistočnom Pakistanu, od avgusta 2023. godine pod optužbama za korupciju.

Suočio se s desetinama drugih slučajeva, koje je nazvao „lažnim“.