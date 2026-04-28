Francuska: Iransko nuklearno pitanje mora se riješiti diplomatijom Pariz kaže da Iran nikada ne smije steći nuklearno oružje, podržava ulogu IAEA-ja

Francuska je u utorak izjavila da će se cilj sprečavanja Irana da stekne nuklearno oružje ostvarivati ​​diplomatskim putem, prema izjavi glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova, javlja Anadolu.

"Ministar je potvrdio cilj da Iran nikada ne stekne nuklearno oružje i ponovio odlučnost Francuske i njenih E3 partnera da postignu ovaj cilj diplomatskim putem", navodi se u izjavi.

Glasnogovornik je dodao da je ministar izrazio punu podršku Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju u provođenju njenog mandata za provjeru obaveza neširenja nuklearnog oružja i promociju miroljubive upotrebe nuklearne energije pod sigurnim i odgovornim uvjetima.

Ministarstvo je saopćilo da su razgovori održani tokom 11. konferencije za pregled Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, gdje je fokus diskusije bio na široj podršci okviru ugovora.

Prema saopćenju, obje strane su izrazile nadu da će konferencija dovesti do kolektivne potvrde podrške sporazumu od strane svih država učesnica.

Francuska je ponovila podršku IAEA u provjeri obaveza o neširenju nuklearnog oružja i promovisanju miroljubive upotrebe nuklearne energije u sigurnim uslovima.

Osim toga, u saopćenju se navodi da Francuska nastavlja da podržava aktivnosti IAEA u Ukrajini u vezi sa nuklearnom sigurnošću i zaštitom, uključujući napore vezane za rehabilitaciju konstrukcije za zatvaranje Černobila pod francuskim predsjedavanjem G7.