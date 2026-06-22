Strane se usaglasile o mapi puta za postizanje konačnog sporazuma u roku od 60 dana te uspostavi komiteta na visokom nivou i tehničkih radnih grupa

FACTBOX - Ključni ishodi samita u Švicarskoj o iransko-američkim razgovorima Strane se usaglasile o mapi puta za postizanje konačnog sporazuma u roku od 60 dana te uspostavi komiteta na visokom nivou i tehničkih radnih grupa

Razgovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država na Samitu Lake Lucerne, odnosno prvom sastanku Komiteta na visokom nivou, održanom u Burgenstocku u Švicarskoj, završeni su rano u ponedjeljak dogovorom o nekoliko mehanizama usmjerenih na unapređenje pregovora o konačnom sporazumu u okviru Memoranduma o razumijevanju iz Islamabada.

Sastanak je održan uz posredovanje Katara i Pakistana, koji su saopćili da su razgovori vođeni u "pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi" te da su donijeli "ohrabrujući napredak".

U nastavku slijede ključni ishodi razgovora, prema zajedničkom saopćenju posrednika:

1 - Komitet na visokom nivou

Uspostavljen je "Komitet na visokom nivou" koji će osiguravati politički nadzor nad procesom posredovanja.

2 - Radne grupe

Glavni pregovarači SAD-a i Irana predvodit će radne grupe fokusirane na:

• Nuklearna pitanja

• Sankcije

• Praćenje provedbe i rješavanje sporova

• Ostala pitanja povezana s provedbom sporazuma

3 - Mapa puta od 60 dana

Nadovezujući se na Memorandum o razumijevanju, strane su se usaglasile o mapi puta za postizanje konačnog sporazuma u roku od 60 dana, čime je postavljen temelj za hitne tehničke pregovore.

4 - Tehnički razgovori

Tehnički razgovori nastavit će se do kraja sedmice u Burgenstocku o svim preostalim otvorenim pitanjima.

5 - Hormuški moreuz

Uspostavljen je komunikacijski kanal radi sprečavanja "incidenata i pogrešne komunikacije" te osiguravanja sigurnog prolaza trgovačkih brodova kroz Hormuški moreuz.

6 - Ćelija za dekonflikt u Libanu

Strane su se složile da uspostave "ćeliju za dekonflikt", uz učešće Libana i posredovanje medijatora, radi praćenja poštivanja obustave vojnih operacija u Libanu u skladu s memorandumom.

7 - Posvećenost posrednika

Katar i Pakistan saopćili su da će nastaviti ulagati napore kako bi održali "konstruktivnu atmosferu" i podržali napredak prema postizanju konačnog sporazuma.