FACTBOX - Ključni ishodi samita u Švicarskoj o iransko-američkim razgovorima

Rania R.a. Abushamala
22. juni 2026.•Ažuriranje: 22. juni 2026.
Razgovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država na Samitu Lake Lucerne, odnosno prvom sastanku Komiteta na visokom nivou, održanom u Burgenstocku u Švicarskoj, završeni su rano u ponedjeljak dogovorom o nekoliko mehanizama usmjerenih na unapređenje pregovora o konačnom sporazumu u okviru Memoranduma o razumijevanju iz Islamabada.
Sastanak je održan uz posredovanje Katara i Pakistana, koji su saopćili da su razgovori vođeni u "pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi" te da su donijeli "ohrabrujući napredak".
U nastavku slijede ključni ishodi razgovora, prema zajedničkom saopćenju posrednika:
1 - Komitet na visokom nivou
Uspostavljen je "Komitet na visokom nivou" koji će osiguravati politički nadzor nad procesom posredovanja.
2 - Radne grupe
Glavni pregovarači SAD-a i Irana predvodit će radne grupe fokusirane na:
• Nuklearna pitanja
• Sankcije
• Praćenje provedbe i rješavanje sporova
• Ostala pitanja povezana s provedbom sporazuma
3 - Mapa puta od 60 dana
Nadovezujući se na Memorandum o razumijevanju, strane su se usaglasile o mapi puta za postizanje konačnog sporazuma u roku od 60 dana, čime je postavljen temelj za hitne tehničke pregovore.
4 - Tehnički razgovori
Tehnički razgovori nastavit će se do kraja sedmice u Burgenstocku o svim preostalim otvorenim pitanjima.
5 - Hormuški moreuz
Uspostavljen je komunikacijski kanal radi sprečavanja "incidenata i pogrešne komunikacije" te osiguravanja sigurnog prolaza trgovačkih brodova kroz Hormuški moreuz.
6 - Ćelija za dekonflikt u Libanu
Strane su se složile da uspostave "ćeliju za dekonflikt", uz učešće Libana i posredovanje medijatora, radi praćenja poštivanja obustave vojnih operacija u Libanu u skladu s memorandumom.
7 - Posvećenost posrednika
Katar i Pakistan saopćili su da će nastaviti ulagati napore kako bi održali "konstruktivnu atmosferu" i podržali napredak prema postizanju konačnog sporazuma.