EASA ukinula opće upozorenje za Bliski istok i izdala posebne preporuke za pojedine zemlje, ali Iran, Irak i Liban i dalje smatra područjima visokog rizika

Evropska agencija za avijaciju izdala upozorenje nakon američkih napada EASA ukinula opće upozorenje za Bliski istok i izdala posebne preporuke za pojedine zemlje, ali Iran, Irak i Liban i dalje smatra područjima visokog rizika

Agencija Evropske unije za sigurnost avijacije (EASA) savjetovala je aviokompanijama da izbjegavaju operacije u zračnom prostoru Irana i Iraka do 31. augusta nakon što su nedavni američki napadi na Iran i izjave predsjednika Donalda Trumpa izazvale zabrinutost zbog obnovljene vojne eskalacije, javlja Anadolu.

EASA je u srijedu saopćila da je revidirala savjete EU o zonama sukoba za avio-operatore na Bliskom istoku u koordinaciji s Evropskom komisijom i državama članicama EU kao odgovor na najnovija dešavanja u regiji.

Agencija je saopćila da je Integrisana grupa za procjenu rizika sigurnosti avijacije EU odlučila da ne produži postojeći Bilten s informacijama o zonama sukoba (CZIB) koji pokriva Bliski istok i Zaljev, a koji ističe 8. jula.

Šire upozorenje zamijenjeno je posebnom bilješkom za Bliski istok i Zaljev, u kojoj se navodi da u regiji i dalje postoje rizici srednjeg nivoa.



EASA je izdala odvojena CZIB-ova za Iran, Irak i Liban, ističući preostale visoke rizike u pogođenom zračnom prostoru.

Prethodno upozorenje agencije odnosilo se na Bliski istok i Zaljev u širem smislu i uključivalo je Liban, a istovremeno je savjetovalo aviokompanijama da budu oprezne u zračnom prostoru Bahreina, Kuvajta, Izraela, Jordana, Katara, Omana, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije.

Revizija je uslijedila nakon sporazuma o prekidu vatre i onoga što je EASA opisala kao ukupno smanjenje kratkoročnih tenzija, ali je agencija zadržala stroža upozorenja specifična za zemlje gdje rizici ostaju povišeni.

Ažuriranje je uslijedilo nakon što je SAD pokrenuo nove napade na Iran, a Trump je rekao da je prekid vatre s Teheranom "završen", što je pojačalo zabrinutost da bi se regija mogla suočiti s obnovljenim sukobom.

Evropska komisija, EASA i države članice nastavit će pažljivo pratiti situaciju kako bi procijenile razvoj prijetnji i rizika za operatere aviona iz EU, uključujući svako povećanje ili smanjenje rizika, saopćila je agencija.