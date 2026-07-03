Cevdet Yilmaz kaže da će Turska nastaviti podržavati napore za trajni mir, stabilnost, dijalog i poslijeratnu normalizaciju u regiji

Potpredsjednik Turske sastao se s iranskim predsjednikom Pezeshkianom u Teheranu Cevdet Yilmaz kaže da će Turska nastaviti podržavati napore za trajni mir, stabilnost, dijalog i poslijeratnu normalizaciju u regiji

Potpredsjednik Turske Cevdet Yilmaz sastao se u petak s iranskim predsjednikom Masoudom Pezeshkianom u palači Saadabad u Teheranu.

Yilmaz je otputovao u Iran kako bi prisustvovao državnoj ceremoniji za vrhovnog vođu zemlje Alija Khameneija, koji je ubijen u američko-izraelskim napadima krajem februara.

U izjavi na turskoj platformi društvenih medija NSosyal, Yilmaz je rekao da Turska "duboko dijeli bol" koju je pretrpio "bratski iranski narod" u posljednjem periodu.

"Kao Turska, nastavit ćemo doprinositi naporima da se mir i stabilnost u našoj regiji učine trajnim, ojačaju kanali dijaloga i podrži proces normalizacije nakon rata", rekao je.

Yilmaz je rekao da će Turska nastaviti saradnju sa iranskim kolegama na daljem razvoju bilateralnih odnosa u svim oblastima, posebno u ekonomiji, trgovini, energetici i transportu.

Zahvalio se Pezeshkianu na prijemu i izrazio saučešće iranskoj državi i narodu.

„Molim se za Allahovu milost za svu našu iransku braću koja su izgubila živote, posebno za vrhovnog vođu Alija Khameneija, i još jednom izražavam strpljenje i saučešće iranskoj državi i prijateljskom i bratskom narodu Irana“, rekao je Yilmaz.

Dženaza vrhovnog vođe održat će se od 3. do 9. jula u nekoliko gradova širom Irana.