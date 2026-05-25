Francuska, Portugal, Španija i Velika Britanija se pripremaju za visoke temperature tokom cijele sedmice

Evropa na udaru ekstremnih vrućina: Temperature rastu do 40 stepeni Francuska, Portugal, Španija i Velika Britanija se pripremaju za visoke temperature tokom cijele sedmice

Zapadna Evropa priprema se za talas ekstremnih vrućina, uz prognoze temperatura blizu 40 stepeni Celzijusa u Francuskoj i iznad 35 stepeni u više evropskih zemalja, dok meteorološke službe upozoravaju na rekordne vrijednosti, oluje i povećan rizik od posljedica toplotnog udara, javlja Anadolu.



Nakon što je u četvrtak i petak širom Francuske oboreno nekoliko temperaturnih rekorda, očekuje se da će kasnije ove sedmice pasti još, prema nacionalnoj meteorološkoj službi Meteo-France.

Prognozira se da će se vrućina pojačati do četvrtka, a očekuje se da će temperature dostići 39 stepeni Celzijusa u Bordeauxu, 36 u Lyonu i 35 u Parizu.

Portugal se također priprema za visoke temperature iznad 30 stepeni širom zemlje, prema nacionalnoj meteorološkoj službi IPMA.

Šest okruga je u ponedjeljak pod žutim vremenskim upozorenjem zbog prognoza obilnih pljuskova koji bi mogli uključivati ​​grad, grmljavinu i jake udare vjetra.

Španija je izdala upozorenja na oluje i temperature više od 34 stepena duž sjeverne obale, prema podacima španske meteorološke službe AEMET.

AEMET je saopćio da se očekuje da će se epizoda "izuzetno visokih temperatura za ovo doba godine" nastaviti tokom cijele sedmice.

Velika Britanija je također pogođena toplotnim talasom, s temperaturama do 35 stepeni predviđenim za ponedjeljak i utorak.

Rekordna temperatura u zemlji u maju, postavljena 1922. godine, iznosi 32,8 stepena, prema podacima Meteorološkog zavoda.