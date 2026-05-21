EU ubrzava istraživanje vakcina protiv hantavirusa Evropski komesar kaže da je rizik za opću populaciju i dalje nizak

Evropski komesar za održivi transport i turizam Apostolos Tzitzikostas izjavio je u četvrtak da blok intenzivira napore u razvoju medicinskih protumjera protiv infekcija hantavirusom, javlja Anadolu.

Tzitzikostas je napomenuo da trenutni rizik za opću populaciju ostaje nizak, dok se obraćao plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta o spremnosti za zdravstvene vanredne situacije.

"U Evropskoj uniji još uvijek ne postoji odobrena vakcina ili specifičan tretman protiv hantavirusa, zbog čega aktivno istražujemo nekoliko načina za zaštitu građana od ove prioritetne prijetnje putem naše strategije medicinskih protumjera i programa Horizont Evropa. Unapređujemo obećavajuće kandidatske vakcine i terapiju protiv hantavirusa", rekao je.

Tzitzikostas je naglasio da, iako su sumnjivi i potvrđeni slučajevi izolirani i zbrinuti pod strogim medicinskim nadzorom, potrebna je kontinuirana budnost zbog perioda inkubacije virusa.

"S obzirom na dugi period inkubacije ovog virusa, moguće je da se u narednim sedmicama otkrije još slučajeva", upozorio je.

Komisija, rekao je, blisko sarađuje s nacionalnim zdravstvenim vlastima putem Odbora za zdravstvenu sigurnost i drugih mehanizama EU kako bi se osigurala koordinacija, razmjena informacija i kapacitet za brzi odgovor.

Širenje hantavirusa počelo je krajem aprila dok je kruzer Hondius prevozio oko 150 putnika i članova posade iz skoro 30 zemalja.

Među troje putnika koji su umrli od virusa su holandski par i Njemica na brodu.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do 13. maja prijavljeno je 11 slučajeva, uključujući osam potvrđenih infekcija.

Andski hantavirus se uglavnom širi kontaktom s izmetom glodara. Za razliku od koronavirusa, ne širi se lako među ljudima i obično zahtijeva produženi bliski kontakt.