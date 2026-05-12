EU razmatra jačanje Evropske odbrambene agencije Odvraćanje djeluje ako je kredibilno, pokazivanje slabosti samo poziva na agresiju, kazala je Kaja Kallas

Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas izjavila je u utorak da se blok složio da ojača Evropsku odbrambenu agenciju (EDA), javlja Anadolu.

"Ministri su se danas složili da ojačaju EDA-u namjenskim strukturama za inovacije i eksperimentiranje. Rad će se nastaviti na daljnjem jačanju agencije, također i na zajedničkim nabavkama", rekla je Kallas na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara odbrane u Briselu.

Napomenula je da inovacije u odbrani moraju postati politički prioritet.

"Hormuški moreuz je uhvaćen u sivoj zoni između rata i mira. Podržavamo sve diplomatske inicijative kako bismo pronašli izlaz i spriječili daljnju eskalaciju. Zatvaranje najvažnije svjetske brodske rute je neodrživo", istakla je Kallas.

Ukazala je na "vitalnu ulogu" koju regionalne pomorske operacije EU mogu igrati u obnavljanju energetskih i trgovinskih tokova. Dodala je da bi se doprinos Operacije Aspides u zaštiti brodova u Crvenom moru mogao proširiti i na moreuz promjenom njihovog operativnog plana. Operacija Aspides je odgovor EU na napade Huta u Crvenom moru.

"Rusija se priprema za dugoročnu konfrontaciju sa Zapadom", rekla je.

"Da li će se (ruski predsjednik Vladimir) Putin usuditi testirati evropsku odbranu zaista zavisi od nas. Odvraćanje funkcioniše ako je kredibilno, pokazivanje slabosti samo poziva na agresiju."

Upozoravajući da proizvodnja odbrambene industrije u Evropi još uvijek nije završena, pozvala je države članice da stave više sredstava na sto i pozvala na bržu proizvodnju oružja, zajedno s jeftinijom i bržom isporukom, kako bi se smanjili nedostaci u kapacitetima.