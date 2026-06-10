EU planira veliku reformu regulative odbrambene industrije

Pregovarači Vijeća Evropske unije i Evropskog parlamenta postigli su privremeni dogovor o paketu mjera osmišljenih za jačanje evropske odbrambene industrije i unapređenje vojne spremnosti kroz smanjenje birokratije i ubrzavanje investicija.

Zakonodavni prijedlog ima za cilj pojednostavljenje nabavke u sektoru odbrane, ubrzavanje procesa izdavanja dozvola, olakšavanje prekograničnih transfera proizvoda povezanih s odbranom te omogućavanje lakšeg pristupa kompanija finansiranju iz fondova EU-a za odbranu, navodi se u saopćenju Vijeća EU-a.

Sporazum pojednostavljuje procedure u okviru Evropskog fonda za odbranu (EDF), smanjujući administrativne zahtjeve za podnosioce prijava, uz istovremeno povećanje podrške malim i srednjim preduzećima (MSP).

Zakonodavci su se također saglasili da povećaju finansijske podsticaje za projekte u kojima učestvuju MSP-ovi te da očuvaju prava pristupa za države članice koje sufinansiraju projekte EDF-a, uz zaštitu intelektualnog vlasništva kompanija.

Ključni element paketa predstavlja usklađeni okvir za izdavanje dozvola za projekte odbrambene spremnosti.

Prema dogovoru, nadležni organi će u pravilu imati najviše 102 radna dana za obradu zahtjeva za dozvole. Zahtjevi bi mogli biti automatski odobreni ukoliko u tom roku ne bude donesena odluka, iako države članice mogu primijeniti izuzetke u slučajevima koji uključuju ozbiljne rizike po javno zdravlje ili nacionalnu sigurnost.

Sporazum također nastoji smanjiti kašnjenja u nabavci za potrebe odbrane i transferima vojne opreme unutar EU-a. Povećavaju se pragovi za nabavke kako bi se smanjilo administrativno opterećenje, a uvodi se i nova fleksibilnost za zajedničke nabavke i okvirne sporazume.

Pored toga, bit će uspostavljene dvije nove obavezne opće dozvole za transfer koje će olakšati transfere između certificiranih dobavljača i primalaca iz odbrambenog sektora, kao i unutar industrijskih partnerstava širom Evropske unije.

Privremeni sporazum još mora biti formalno odobren od strane Vijeća EU-a i Evropskog parlamenta prije nego što stupi na snagu kao zakon.