Bajram Begaj poručio je da je ostvaren napredak u trgovini i slobodnom kretanju ljudi i robe, naglasivši da evropske integracije ostaju ključni cilj zemalja jugoistočne Evrope

Predsjednik Albanije sa Samita SEECP-a: Regionalna saradnja mora dati opipljive rezultate Bajram Begaj poručio je da je ostvaren napredak u trgovini i slobodnom kretanju ljudi i robe, naglasivši da evropske integracije ostaju ključni cilj zemalja jugoistočne Evrope

SOFIJA (AA) - Predsjednik Albanije Bajram Begaj izjavio je nakon Samita Procesa saradnje jugoistočne Evrope (SEECP) u Sofiji da regionalna saradnja mora donositi konkretne koristi građanima i privredi, javlja Anadolu.

Istakao je da je integracija u Evropsku uniju i dalje zajednički prioritet zemalja regiona te da taj proces treba nastaviti odlučnim i postepenim koracima.

Na kraju samita, albanski predsjednik govorio je na zajedničkoj konferenciji za novinare zajedno s bugarskom predsjednicom Ilianom Iotovom i rumunskom ministricom vanjskih poslova Oanom Toiu.

Begaj je naglasio da regionalna saradnja u jugoistočnoj Evropi mora donijeti konkretne rezultate, rekavši da je postignut napredak u olakšavanju trgovine i poboljšanju slobodnog kretanja ljudi i robe.

Rekao je da integracija u Evropsku uniju ostaje glavni cilj zemalja u regionu.

Međutim, dodao je da ovaj proces mora ići naprijed odlučnim i postepenim koracima.

U okviru samita, Begaj se sastao i s bugarskim premijerom Rumenom Radevim.