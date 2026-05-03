Dva američka vojnika nestala nakon vojnih vježbi u Maroku

03 Maj 2026•Ažuriranje: 03 Maj 2026
Dva pripadnika vojske Sjedinjenih Američkih Država vode se kao nestala na jugozapadu Maroka nakon učešća u godišnjim multinacionalnim vojnim vježbama, saopćila je američka Afrička komanda (AFRICOM).
Sjedinjene Američke Države, Maroko i druge zemlje koje učestvuju u vježbi "Afrički lav" pokrenule su operaciju potrage i spašavanja, navodi AFRICOM.
"Incident je i dalje pod istragom, a potraga je u toku", navodi se u saopćenju.
Incident se dogodio 2. maja u blizini područja za obuku Cap Draa kod grada Tan-Tana, nedaleko od Atlantskog okeana. Vojna vježba počela je u aprilu i odvija se u četiri zemlje, uključujući Tunis, Ganu i Senegal, a planirano je da završi početkom maja.
Vježba "Afrički lav", koja se održava od 2004. godine, najveća je godišnja zajednička vojna vježba SAD-a na afričkom kontinentu i obično okuplja visoke vojne zvaničnike iz SAD-a i njihovih ključnih afričkih saveznika.
Američki vojni zvaničnici navode da ova godišnja multinacionalna aktivnost služi jačanju regionalne sigurnosne saradnje i unapređenju spremnosti učesničkih snaga za globalne krize.