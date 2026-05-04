CENTCOM: Razarači američke mornarice djeluju u Zaljevu nakon prolaska kroz Hormuški moreuz

Asiye Latife Yılmaz
04 Maj 2026•Ažuriranje: 04 Maj 2026
Centralna komanda SAD-a saopćila je u ponedjeljak da razarači američke mornarice s navođenim raketama djeluju u Zaljevu nakon prolaska kroz Hormuški moreuz u znak podrške "Projektu sloboda", javlja Anadolu.
"Američke snage aktivno pomažu u naporima za obnavljanje tranzita za komercijalnu plovidbu", objavio je CENTCOM na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u
"Kao prvi korak, dva trgovačka broda pod američkom zastavom uspješno su prošla kroz Hormuški moreuz i sigurno su na putu", dodao je CENTCOM.