CENTCOM: Razarači američke mornarice djeluju u Zaljevu nakon prolaska kroz Hormuški moreuz Američke snage aktivno pomažu u naporima za obnavljanje tranzita za komercijalnu plovidbu, kaže Centralna komanda SAD-a

Centralna komanda SAD-a saopćila je u ponedjeljak da razarači američke mornarice s navođenim raketama djeluju u Zaljevu nakon prolaska kroz Hormuški moreuz u znak podrške "Projektu sloboda", javlja Anadolu.

"Američke snage aktivno pomažu u naporima za obnavljanje tranzita za komercijalnu plovidbu", objavio je CENTCOM na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u

"Kao prvi korak, dva trgovačka broda pod američkom zastavom uspješno su prošla kroz Hormuški moreuz i sigurno su na putu", dodao je CENTCOM.