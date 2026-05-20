Bolivija protjerala kolumbijsku ambasadoricu nakon izjava Gustava Petra o narodnom ustanku La Paz proglasio Elizabeth Garciju Carrillo personom non grata, pozivajući se na Petrovu javnu podršku protestima za Moralesa

Bolivijska vlada je u srijedu objavila protjerivanje kolumbijske ambasadorice Elizabeth Garcije Carrillo, proglasivši je personom non grata kao odgovor na ono što je opisala kao uporno miješanje kolumbijskog predsjednika Gustava Petra u unutrašnje poslove Bolivije.

Diplomatski raskid uslijedio je nakon Petrove objave na društvenim mrežama tokom vikenda, u kojoj se osvrnuo na ozbiljnu krizu javnog reda koja paralizira Boliviju. Petro je tvrdio da je u andskoj državi u toku narodni ustanak, pripisujući široko rasprostranjene nemire geopolitičkoj aroganciji i nudeći posredovanje za mirno rješenje.

Administracija bolivijskog predsjednika Rodriga Paza brzo je odbacila te izjave kao direktno kršenje suvereniteta.

Ministarstvo vanjskih poslova je navelo da Petrove izjave predstavljaju neprihvatljivo miješanje u pitanja koja spadaju isključivo u unutrašnju sferu. Vlasti su kritizirale Petrovu retoričku podršku protestima povezanim s krugom bivšeg bolivijskog predsjednika Eva Moralesa.

"Ambasadorica je proglašena personom non grata u svjetlu upornih javnih izjava predsjednika Gustava Petra koje se miješaju u unutrašnju politiku Bolivije", navodi Ministarstvo.

"Plurinacionalna Država Bolivija smatra da je od suštinske važnosti da svaka vanjska procjena unutrašnje situacije u zemlji bude data s odgovornošću, diplomatskom razboritošću i potpunim poštovanjem demokratskih i ustavnih institucija", naveli su.

U saopćenju se također naglašava da strukturne i institucionalne tranzicije koje su Boliviji potrebne nakon gotovo dvije decenije političkih tenzija moraju biti vođene od strane samog bolivijskog naroda, na miran način, uz demokratsku odgovornost.

Uprkos reakcijama, Petro je insistirao da je njegova administracija i dalje spremna da olakša dijalog ako to zatraže obje strane.

"Latinska Amerika i Karibi moraju biti saslušani od strane svijeta dok gledaju unaprijed u miru i govore otvoreno", rekao je.

Dok Morales i njegovi pristalice tvrde da blokade neće prestati dok se ne ispune strukturni zahtjevi u vezi s hranom, gorivom i inflacijom, administracija Paza suočava se s dvostrukim izazovom upravljanja ekonomskim štrajkom i provođenja osjetljive sudske potjernice protiv Moralesa.