Udari su usmjereni na vojne komandne centre, skladišta dronova, komunikacijske mreže i pomorske kapacitete, kaže Centralna komanda SAD-a

CENTCOM: Američka vojska završila 13. noć uzastopnih napada na Iran Udari su usmjereni na vojne komandne centre, skladišta dronova, komunikacijske mreže i pomorske kapacitete, kaže Centralna komanda SAD-a

Američke snage izvele su 13. noć zaredom napade na iransku vojnu infrastrukturu, navodi se u saopštenju Centralne komande SAD (CENTCOM).

CENTCOM je saopćio da je operacija završena u 21 sat po istočnoameričkom vremenu 23. jula i ciljana je na vojne komandne centre, skladišta dronova, komunikacijske mreže, mjesta za nadzor obale i pomorske kapacitete.

U saopćenju se navodi da su napadi imali za cilj "da se dodatno umanji prijetnja koju Iran predstavlja civilnim pomorcima i komercijalnim brodovima koji prolaze kroz Hormuški moreuz".

"Međunarodni plovni put ostaje otvoren za tranzit uprkos nedavnim napadima iranske Islamske revolucionarne garde. Komercijalni brodovi i dalje slobodno plove tjesnacem uz vojnu podršku SAD", navodi se u saopćenju.

Američka vojska je također saopćila da je više od 50.000 američkih vojnika trenutno raspoređeno širom Bliskog istoka.