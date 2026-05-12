Baterije "Gvozdene kupole" raspoređene u Emiratima

Američki ambasador u Tel Avivu Mike Huckabee izjavio je u utorak da je Izrael poslao protivraketne baterije "Gvozdena kupola" (Iron Dome) i osoblje u Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) tokom rata s Iranom, prenosi Anadolu.

Mike Huckabee je to izjavio tokom govora na jednom događaju u Tel Avivu, u Izraelu, prenosi CBS News.

"Želio bih uputiti riječ zahvalnosti Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prvoj članici Abrahamovog sporazuma", rekao je Huckabee.

"Samo pogledajte prednosti. Izrael im je upravo poslao baterije Gvozdene kupole i osoblje koje će pomoći u upravljanju njima."

Iz Abu Dhabija nije bilo odgovora do 9 po srednjoevropskom vremenu u vezi s tvrdnjama Mikea Huckabeeja.

SAD i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i protiv američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Više od 3.300 ljudi je ubijeno, a desetine hiljada su raseljene u Iranu, dok je najmanje 13 američkih vojnika poginulo, a desetine su ranjene tokom sukoba.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli proizvesti trajni sporazum. Trump je kasnije produžio primirje bez utvrđenog roka trajanja.