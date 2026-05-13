Pariz "najoštrije osuđuje silovanje i sve druge oblike seksualnog nasilja, uključujući i slučajeve političkog nasilja", kazao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova

Francuska: Navodi o izraelskom nasilju nad palestinskim pritvorenicima "izuzetno ozbiljni" Pariz "najoštrije osuđuje silovanje i sve druge oblike seksualnog nasilja, uključujući i slučajeve političkog nasilja", kazao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova

Francuska je u srijedu osudila prijavljeno nasilje nad palestinskim pritvorenicima u izraelskim zatvorima, rekavši da će navodi, ako se potvrde, biti "izuzetno ozbiljni", istovremeno ponavljajući snažno protivljenje svim oblicima seksualnog nasilja u konfliktnim situacijama, javlja Anadolu.

Pariz pažljivo prati situaciju nakon izvještaja "New York Timesa", rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Pascal Confavreux kao odgovor na pitanje na brifingu za novinare o nedavnom izvještaju američkih novina u kojem se detaljno opisuje seksualno nasilje nad palestinskim muškarcima, ženama i djecom u izraelskim pritvorskim centrima.

"Ako se ovi izvještaji potvrde, ovi elementi su izuzetno ozbiljni", rekao je Confavreux, dodajući da Francuska "ponovno najoštrije osuđuje silovanje i sve druge oblike seksualnog nasilja, uključujući i slučajeve političkog nasilja".

Confavreux se osvrnuo na stav Francuske o izraelskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali, potvrđujući da su Pariz i Stockholm zajednički predložili razgovore unutar EU o ograničavanju trgovine povezane s izraelskim naseljima.

U kontekstu ubrzanog širenja naselja na Zapadnoj obali i nasilja ekstremističkih okupatora, rekao je: "Francuska i Švedska su efektivno zatražile od evropskih institucija da predlože konkretne mjere za daljnje ograničavanje trgovine s naseljima."

Rekao je da se konsultacije nastavljaju unutar institucija EU i odbacio je sugestije da su države članice blokirale inicijativu.

Confavreux se osvrnuo i na slučaj palestinskog filmskog autora Mohammeda Alshareefa, koji navodno još nije dobio vizu za prisustvovanje projekciji svog filma "Super Sila" na Filmskom festivalu u Cannesu.

"Izuzetno smo pažljivi prema situaciji Mohammeda Alshareefa", rekao je Confavreux.

Dodao je da je situacija u Libanu i dalje "stvar od velike zabrinutosti" za Francusku uprkos nedavno produženom primirju.

"Primirje produženo za tri sedmice i dalje je krhko, što pokazuju kršenja koja su Hezbollah, kao i izraelska vojska, primijetili od njegovog stupanja na snagu, a koja su neprihvatljiva", rekao je.

"Stoga pozivamo strane da strogo poštuju ovo primirje i da nužno zaštite civile", dodao je.