Američki predsjednik tvrdi da je blizu odluke o mogućoj velikoj vojnoj operaciji, dok zvaničnici navode da nove vojne naredbe još nisu izdate

Axios: Trump razmatra masovne američke napade na Iran Američki predsjednik tvrdi da je blizu odluke o mogućoj velikoj vojnoj operaciji, dok zvaničnici navode da nove vojne naredbe još nisu izdate

Američki predsjednik Donald Trump razmatra pokretanje nove vojne operacije protiv Irana koja bi mogla biti većih razmjera od američkih napada izvedenih u okviru operacije "Epski bijes" početkom ove godine, objavio je u četvrtak portal "Axios".

U intervjuu za ovaj medij Trump je rekao da se približava odluci o mogućem velikom napadu, ali je naglasio da konačna odluka još nije donesena. Dvojica američkih zvaničnika također su za "Axios" navela da nisu izdate nove vojne naredbe.

"Razmatram masovni napad. Veći nego ikad prije. Blizu sam donošenja odluke. Sve je spremno za to", rekao je Trump.

Američki predsjednik je dodao da bi se Izrael mogao gotovo odmah priključiti operaciji ukoliko to bude zatraženo, ali je istakao da Sjedinjenim Američkim Državama neće biti potrebna pomoć druge zemlje za provođenje nove kampanje protiv Irana.

Prema navodima "Axiosa", Trump je rekao da iranski zvaničnici žele pregovarati, ali da još nisu prihvatili najnoviji prijedlog iznesen kroz posredničke napore.

"Nisu još dovoljno osjetili bol", kazao je Trump.

Pozivajući se na dva regionalna izvora upoznata s pregovorima, Axios je objavio da iransko rukovodstvo nije prihvatilo posljednji prijedlog.

Jedan od izvora rekao je da SAD pokušava, ali da Iranci ne pomažu.

Trump je ranije u objavi na društvenoj mreži Truth Social upozorio da će Washington smatrati Teheran odgovornim za eventualne nove napade jemenskih Huta na brodove u Crvenom moru, navodeći da će protiv Irana, ali i samih Huta, biti uvedena velika vojna kazna.

Napetosti u regiji povećane su nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael u februaru pokrenuli zajedničku vojnu operaciju protiv Irana. Teheran je odgovorio raketnim i napadima dronovima usmjerenim prema Izraelu i američkim vojnim objektima širom Zaljeva.

Iako su dvije strane prošlog mjeseca potpisale okvirni sporazum uz posredovanje Pakistana s ciljem okončanja sukoba, tenzije su ponovo eskalirale zbog situacije u Hormuškom moreuzu, što je dovelo do nove razmjene napada i novih američkih prijetnji vojnom akcijom protiv Irana.