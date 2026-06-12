Nacrt memoranduma o razumijevanju mogao bi biti potpisan u Ženevi u roku od nekoliko dana i produžio bi trenutno primirje za 60 dana, prema izvještaju

Američki vojni avioni krenuli prema Evropi usred priprema za sporazum s Iranom Nacrt memoranduma o razumijevanju mogao bi biti potpisan u Ženevi u roku od nekoliko dana i produžio bi trenutno primirje za 60 dana, prema izvještaju

Četiri transportna aviona C-17 američkih zračnih snaga otputovala su u četvrtak za Evropu noseći opremu za moguće putovanje potpredsjednika JD Vancea u Ženevu na potpisivanje potencijalnog sporazuma između SAD-a i Irana, objavio je Axios, prenosi Anadolu.

Online portal, pozivajući se na izvore upoznate s pripremama, navodi da su vojni letovi povezani s potencijalnom ceremonijom potpisivanja koja bi se mogla održati u narednim danima ako uspiju trenutni napori za finalizaciju sporazuma.

Prijavljene pripreme uslijedile su nakon što je predsjednik Donald Trump ranije u četvrtak rekao da su Washington i Teheran postigli "veliki dogovor" i da bi mogli potpisati sporazum već ovog vikenda.

Prema Axiosu, predloženi memorandum o razumijevanju produžio bi trenutno primirje za 60 dana, a istovremeno bi otvorio pregovore o širem sporazumu koji pokriva iranski nuklearni program.

Nacrt sporazuma navodno poziva na trenutno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza bez tranzitnih naknada i nastoji vratiti obim brodskog prometa na predratni nivo u roku od 30 dana.

Zauzvrat, Iran bi se obavezao da neće težiti nuklearnom oružju i da će se pozabaviti zabrinutostima zbog svojih zaliha obogaćenog uranijuma. Svi konkretni koraci u vezi s teheranskim nuklearnim programom bili bi predmet zasebnog, detaljnijeg sporazuma, prema izvještaju.

Axios je objavio da bi sporazum Iranu također osigurao postepeno ublažavanje sankcija vezano za poštivanje njegovih obaveza, uključujući privremena izuzeća koja dozvoljavaju izvoz nafte.

U izvještaju se navodi da je preliminarni sporazum postignut u srijedu navečer nakon razgovora između katarskog posrednika Alija Al-Thawadija i iranskog ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija, a u pregovore su bili uključeni Trumpovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner - također Trumpov zet.

Iransko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da Teheran još nije donio konačnu odluku o predloženom sporazumu, dok je Axios objavio da sporazum još uvijek čeka konačno odobrenje od strane najvišeg iranskog rukovodstva.

Ukoliko bude potpisan, očekuje se da će sporazum biti poznat kao "Islamabadski sporazum", što odražava posredničke napore Katara i Pakistana.

U četvrtak je Trump pohvalio Tursku u postizanju željenog dogovora, rekavši da je razgovarao s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i nazvao ga "odličnim" zbog njegove pomoći u postizanju dogovora.