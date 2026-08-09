Spektakl na 3.000 metara: Austrijski Dachstein osvaja turiste pogledom, ledom i adrenalinom Austrijske Alpe privlače turiste spektakularnim pogledima, ledenom palatom, visećim mostom i atrakcijama za ljubitelje adrenalina

SCHLADMING (AA) - Planine Dachstein, smještene u austrijskim Alpama, tokom ljetnih mjeseci ističu se ne samo po svojim prirodnim ljepotama, već i po iskustvima punim adrenalina koja nude posjetiocima, javlja Anadolu.

Planine Dachstein, smještene oko pet kilometara od grada Schladminga, koji je oko 90 kilometara udaljen od grada Salzburga, spadaju među omiljene destinacije ljubitelja prirode, fotografa i turista u potrazi za avanturom.

Schladming-Dachstein, jedna od najatraktivnijih tačaka regije, svake godine dočekuje brojne posjetioce svojim jedinstvenim alpskim pogledima, planinarskim stazama i aktivnostima na velikim visinama.

Hoher Dachstein, koji se nalazi na nadmorskoj visini od oko 3.000 metara, jedna je od najznačajnijih znamenitosti u regiji.



Vrh i okolna prirodna ledena polja nude posjetiteljima priliku da uživaju u impresivnom pogledu na Alpe odozgo.

Na Dachsteinu postoje razne aktivnosti ne samo za one koji žele uživati ​​u pogledu, već i za one koji traže uzbudljiva iskustva.



Viseći most izgrađen na stijenama omogućava posjetiteljima da hodaju na velikoj nadmorskoj visini, dok Ledena palača (Eispalast), smještena unutar glečera, privlači pažnju svojom posebnom atmosferom.

Konstrukcija koja se proteže u prazninu i poznata je kao "stepenište u ništavilo" (Treppe ins Nichts), također je jedna od najposjećenijih znamenitosti u regiji. Posjetioci prave nezaboravne fotografije dok uživaju u okolnom pogledu.

Planine Dachstein, koje nude pogodne uslove za planinarenje, penjanje i sportove u prirodi tokom ljetne sezone, i dalje su jedan od omiljenih centara i za one koji traže mirno iskustvo u prirodi i za ljubitelje avanture.

Turisti koji posjećuju regiju, pored otkrivanja prirodnih ljepota Alpa, imaju priliku da istovremeno dožive adrenalin i pogled na velikim nadmorskim visinama.