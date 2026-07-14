Pokrajinski zvaničnik izvještava da nema žrtava nakon što su napadi pogodili više lokacija u gradu u kojem se nalaze ključna nuklearna postrojenja

Američki projektili pogodili četiri lokacije u iranskom Bushehru Pokrajinski zvaničnik izvještava da nema žrtava nakon što su napadi pogodili više lokacija u gradu u kojem se nalaze ključna nuklearna postrojenja

Četiri lokacije u jugozapadnom iranskom gradu Bushehru, u kojem se nalaze ključna nuklearna postrojenja, pogođene su američkim projektilima u utorak poslijepodne, izjavio je iranski pokrajinski zvaničnik, prenosi Anadolu.

Ehsan Jahanian, zamjenik guvernera Bushehra za politička i sigurnosna pitanja, izjavio je za državnu novinsku agenciju IRNA da su napadi pogodili odvojena područja širom grada.

„Četiri lokacije u gradu Bushehru pogođene su neprijateljskim projektilima ovog poslijepodneva“, rekao je Jahanian.

Dodao je da do sada nisu prijavljene žrtve.

Stanovnici Bushehra i obližnjeg područja Choghadak čuli su višestruke eksplozije, javila je iranska poludržavna novinska agencija Fars.

Iranska državna televizija IRIB također je izvijestila da se zapadno od Bandar Abbasa u južnom Iranu čulo pet eksplozija.

Rano u utorak, Centralna komanda SAD-a saopštila je da je završila svoj najnoviji val udara na vojne ciljeve širom Irana, uključujući Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musu i Bandar Abbas.

Najnoviji napadi dolaze usred pojačanih tenzija oko Hormuškog tjesnaca nakon rata koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana 28. februara 2026. godine.

SAD su posljednjih dana izvele udare na Iran, navodeći da su oni odgovor na iranske napade na komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac.

Washington i Teheran su u junu 2026. godine potpisali memorandum o razumijevanju koji je uključivao prekid vatre uz posredovanje Katara i Pakistana, kao korak ka konačnom sporazumu o okončanju rata.

Međutim, američki predsjednik Donald Trump objavio je 8. jula da je prekid vatre „gotov“ nakon obnovljene eskalacije.