- Vance je priznao da ga komentari članova kabineta izraelskog premijera Netanyahu uznemiravaju, ističući da je Trump jedini šef države u cijelom svijetu koji u ovom trenutku ima razumijevanja za državu Izrael

Američki potpredsjednik uzvratio na izraelske kritike sporazuma s Iranom i Trumpa - Vance je priznao da ga komentari članova kabineta izraelskog premijera Netanyahu uznemiravaju, ističući da je Trump jedini šef države u cijelom svijetu koji u ovom trenutku ima razumijevanja za državu Izrael

Američki potpredsjednik JD Vance oštro je odgovorio izraelskim zvaničnicima koji su kritikovali potpisani američko-iranski memorandum o razumijevanju, za koje je rekao da su vrlo lično napali predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

Vance je priznao da ga komentari članova kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanyahua uznemiravaju, ističući da je predsjednik Donald Trump jedini šef države u cijelom svijetu koji u ovom trenutku ima razumijevanja za državu Izrael, a istovremeno je i lider svjetske supersile.

"Da sam član kabineta izraelske vlade, vjerovatno ne bih napadao jedinog moćnog saveznika kojeg još imam bilo gdje u svijetu", rekao je Vance novinarima u Bijeloj kući.

"U posljednja tri mjeseca, dvije trećine odbrambenog naoružanja koje je štitilo vašu domovinu proizvedeno je američkim rukama i plaćeno novcem američkih poreskih obveznika. Problem Izraela nije Donald J. Trump, a svako u Izraelu ko misli da je njihov najveći problem predsjednik Sjedinjenih Država treba se suočiti sa stvarnošću situacije u kojoj se ta zemlja nalazi", dodao je.

Vance je naglasio da Izraelci, kao i svi drugi, moraju poštovati ovaj mirovni proces koji je suštinski dobar za njih i za cijelu regiju.

Njegove izjave očigledno su odgovor na javne komentare izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira i ministra finansija Bezalela Smotricha, koji su otvoreno kritikovali sporazum s Iranom.

Smotrich je sporazum nazvao lošim za Izrael i cijeli slobodni svijet, navodeći na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u da je američko-izraelski rat protiv Irana ostvario brojne uspjehe u slabljenju Irana i da oni neće biti uzaludni.

Ben-Gvir je poručio da američko-iranski sporazum ne obavezuje Izrael, jer je nezavisna i suverena država.

"Mi nismo partneri u ovom sporazumu koji se ne odnosi na našu sigurnost i on nas ni na koji način ne obavezuje", napisao je.

"Ne smijemo pristati ni na šta manje od razoružavanja Hezbollaha, ne smijemo se povući ni s jedne teritorije koju su naši borci osvojili i očistili od terorističke infrastrukture", dodao je.

Vance je također kritikovao izraelske napade na Bejrut koji su, prema njegovim riječima, ometali mirovne pregovore s Iranom tokom završnih sati pregovora, ocijenivši da civilne žrtve nastale tim napadima nisu prihvatljive.

"Predsjednik ponekad postaje frustriran. Čini se da smo nadomak velikog pomaka u sporazumu, a onda iznenada dođe do velike eksplozije u naseljenom civilnom području u Bejrutu i mnogo ljudi koji nemaju nikakve veze s Hezbollahom izgubi život. To nije prihvatljivo", rekao je.

Vance je dodao da nakon potpisivanja sporazuma SAD očekuju da Hezbollah obustavi raketne i napade dronovima na Izrael, te da se Izrael suzdrži od, kako je rekao, "divljanja" po Libanu.

Ipak, priznao je da Washington očekuje povremene incidente između Izraela i Hezbollaha, ali da će SAD nastojati upravljati nasiljem kroz diplomatski proces.

Trump, iranski predsjednik Masoud Pezeshkian i pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je imao ulogu posrednika, potpisali su sporazum u srijedu.

Prema odredbama sporazuma, Iran će odmah ponovo otvoriti strateški važan Hormuški moreuz, dok će SAD ukinuti svoju pomorsku blokadu, izjavio je pakistanski premijer.

Nedugo nakon što su SAD i Izrael pokrenuli rat 28. februara, Iran je zatvorio Hormuški moreuz, a američke snage su kasnije uvele blokadu iranskih luka, čime je prolazak trgovačkih brodova kroz ovaj ključni plovni put postao gotovo nemoguć.