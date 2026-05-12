Američki ministar odbrane tvrdi da je primirje u Iranu i dalje na snazi Znamo. To je očigledno i primirje je na snazi, rekao je Pete Hegseth pododboru Predstavničkog doma

Američki ministar odbrane Pete Hegseth tvrdio je u utorak da je primirje između SAD-a i Irana aktivno, čak i dok su ga zastupnici ispitivali o tome postoji li formalni pisani sporazum između dvije strane, javlja Anadolu.

Hegseth je ovo izjavio zajedno s predsjedavajućim Združenog štaba, generalom Danom Caineom, tokom svjedočenja pred pododborom za budžetska izdvajanja Predstavničkog doma, koji je razmatrao predloženi odbrambeni budžet administracije Donalda Trumpa za 2027. godinu i raspravljao o razvoju događaja u sukobu s Iranom.

Najoštrija razmjena mišljenja dogodila se kada je zastupnik Pete Aguilar ispitivao Hegsetha o prošlomjesečnom svjedočenju u kojem je šef Pentagona rekao da je primirje efektivno pauziralo 60-dnevni rok prema Rezoluciji o ratnim ovlastima.

"Ko su bile strane u primirju?", upitao je Aguilar.

"Pa, ​​trenutno smo u istom prekidu vatre, kao i sada", odgovorio je Hegseth.

Aguilar ga je prekinuo rekavši: "To nije bilo pitanje. Ko su strane u prekidu vatre?"

"To bi bile Sjedinjene Američke Države i režim u Iranu", odgovorio je Hegseth.

Demokrata iz Kalifornije je zatim insistirao na detaljima sporazuma, pitajući da li prekid vatre ima pisane uslove ili formalnu dokumentaciju.

"Koliko stranica ima prekid vatre? Koje tačke sporazuma? Kako znamo da je prekid vatre aktivan ili neaktivan bez ikakve dokumentacije?", upitao je Aguilar.

"Znamo. To je očigledno i prekid vatre je na snazi", rekao je Hegseth.

Aguilar je nastavio ispitivati ​​da li se od zastupnika jednostavno očekuje da vjeruju procjeni administracije bez da vide formalni okvir.

"Vi jednostavno vjerujete da predsjednik (Donald Trump) zna da je prekid vatre aktivan ili neaktivan?", upitao je Aguilar.

"Kao što znate, uglavnom, primirje znači da vatra prestaje, a znamo da se to dogodilo dok su pregovori trajali", odgovorio je Hegseth.



SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio Trump bez određenog roka.

Ranije na saslušanju, Hegseth je branio širi vojni stav administracije i predloženi odbrambeni budžet od 1,5 biliona dolara (1,27 biliona eura), nazivajući ga "fiskalno odgovornim budžetom" i "budžetom za vođenje rata".

"Obnavljamo vojsku na koju američki narod može biti ponosan", rekao je Hegseth.



"Onaj koji ulijeva ništa manje od neumoljivog straha kod naših protivnika i povjerenja u naše saveznike. Borimo se da pobijedimo u svakom scenariju."

Ministar odbrane je tvrdio da su zabrinutosti zbog američkih zaliha oružja pretjerane nakon što je predsjedavajući odbora Ken Calvert pokrenuo pitanja o potrošnji na municiju i potrebama za popunjavanjem zaliha vezanim za tekuću operaciju.

"Pitanje municije je glupo i nezdravo prenaglašeno", rekao je Hegseth.



"Tačno znamo šta imamo. Imamo dovoljno onoga što nam treba."

Zastupnica Betty McCollum kasnije je pitala da li Pentagon ima planove za nepredviđene situacije u slučaju da se primirje prekine.

"Imamo plan za sve to", rekao je Hegseth.



"Imamo plan za eskalaciju ako je potrebno. Imamo plan za nazadovanje ako je potrebno. Imamo plan za premještanje sredstava."

Odbio je javno dati operativne detalje, navodeći osjetljivost misije i cilj administracije "da osigura da Iran nikada nema nuklearnu bombu".